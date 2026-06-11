Austrian Finance Minister Defends Double Budget and Discusses Key Issues

Markus Marterbauer, Austrian Finance Minister, defended his double budget and discussed key issues with interviewer Martin Thür in the "ZiB 2".

Markus Marterbauer, Finanzminister Österreichs, sprach in der "ZiB 2" über sein Doppelbudget und beantwortete Fragen zu den geplanten Maßnahmen. Er betonte die Bedeutung des Budgettags und die große Zuversicht, das Budget in Zeiten der Unsicherheit zu verteidigen.

Die Interviewerin Martin Thür fragte nach dem möglichen Polster des Doppelbudgets und der Notwendigkeit einer Gegenfinanzierung für die geplanten Maßnahmen. Marterbauer zeigte sich optimistisch und versicherte, dass die Bundesländer und Gemeinden von den Steuererhöhungen profitieren würden. Er sprach auch von positiven Effekten der Lohnnebenkostenreduzierung auf die Wirtschaft und die Stimmung. Über die Wehrpflicht und den Klimaschutz diskutierte er mit Thür.

Marterbauer betonte, dass die Wehrpflicht nicht im Budget vorgesehen sei und dass die Klimaausgaben nur langsam zurückgehen würden, ohne Gegenfinanzierung. Er rechtfertigte die Steuer auf Online-Pakete als Form der Gegenfinanzierung für die Senkung der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel. Thür fragte nach möglichen Auswirkungen auf die betroffenen Gruppen und ob die Steuer die kleinen Händler schäde. Marterbauer zeigte Entrüstung gegenüber Einzelgruppen, die nur die eigene Gruppe kritisieren und nicht das Gesamtbild im Auge haben





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