Austrian Fertility Rates Decline, Factors Identified

The Austrian fertility rate has been declining, with experts attributing it to various factors such as rising living costs, concerns over climate change and the COVID-19 pandemic. The new 'Geburtenbarometer' released by the Academy of Sciences (ÖAW) highlights the increasing number of women choosing to remain childless.

Der Geburtenrückgang in Österreich hält an.

"Die Geburtenrate wird wohl auch noch weiter hinuntergehen", so der Demograf Krystof Zeman gegenüber der APA. Am Montag präsentierte die Akademie der Wissenschaften (ÖAW) den neuen "Geburtenbarometer". Die Demografin Caroline Berghammer sieht die gestiegenen Lebenshaltungskosten als einen wichtigen Faktor. Zeman und Berghammer erstellten gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Datenanalysen für eine neue Ausgabe des "Geburtenbarometers" der ÖAW.

Auch die Entwicklung, dass mehr und mehr junge Frauen kinderlos bleiben wollen, werde sich wohl noch verstärken, so ihre Annahme. Im Kapitel "Kinderwunsch" des online abrufbaren "Geburtenbarometers" reichen die Daten auf Basis der österreichischen Mikrozensuserhebungen nur bis 2021, doch die Zahlen lassen einen klaren Trend erkennen: "Seit 2016 stieg der Anteil der Frauen ohne Kinderwunsch deutlich an. Im Jahr 2021 plante fast jede fünfte Frau im Alter von 20 bis 40 Jahren, kinderlos zu bleiben".

Mitte der 1980er Jahre waren es erst rund sieben Prozent. Nicht einberechnet ist hier jener Anteil an Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, etwa aus gesundheitlichen Gründen. Damit könne die Kinderlosigkeit in Zukunft noch höher ausfallen, so die Demografin Berghammer. Sorgen über den Klimawandel, die CoV-Pandemie und steigende Lebenshaltungskosten dürften laut den Forschenden zu dem Anstieg beigetragen haben.

"Kinder muss man sich auch leisten können", so Berghammer. Denn laut Kinderkostenanalyse der Statistik Austria verursachen Kinder im Durchschnitt bis zum 18. Geburtstag rund 100.000 Euro an direkten Kosten, also Ausgaben für Wohnen, Essen, Kleidung etc. "Und da sind die indirekten Kosten, also der Verdienstentgang der Frauen, die zumeist Teilzeit arbeiten, noch gar nicht mit eingerechnet".

Ein Geburtenrückgang sei in vielen Ländern weltweit zu beobachten – ausgenommen seien grob skizziert einige afrikanische Staaten, Länder im Nahen Osten und in Asien, so Zeman. Bei der Kinderlosigkeit liege Österreich ähnlich wie Deutschland und die Schweiz. Unter den im Jahr 1980 geborenen Frauen waren im Jahr 2024 hierzulande fast 20 Prozent kinderlos.

"Laut unserer Prognose wird dieser Anteil bei Frauen, die nach 1990 geboren wurden, über 25 Prozent steigen", sagte Zeman. Mit Blick auf zunehmende Kinderlosigkeit drohe aber keineswegs "ein Aussterben": "Die Bevölkerung wird sich nur zunehmend in zwei Lager aufteilen: in jene, die Kinder haben – und hier dominiert nach wie vor das Zweikindmodell –, und in jene, die keine Kinder haben.

". Der gesellschaftliche Druck, Kinder haben zu müssen, sei auch schwächer geworden. Gerade zum Thema Geburtenrückgang gibt es bereits lange und auch monatliche Zeitreihen. Vor rund 20 Jahren setzten die ÖAW-Forschenden darauf auf und starteten ihren "Geburtenbarometer".

Die Analyse der nationalen Fertilität aus den vergangenen Jahren zeigte dabei auch Zusammenhänge mit einschneidenden Ereignissen. In Österreich verwiesen die von der Statistik Austria bereits im Februar veröffentlichten vorläufigen Fertilitätszahlen für 2025 wiederum auf ein Minus – zum sechsten Mal in Folge. Der Wert sank auf rund 75.700 Lebendgeborene, 2024 waren es noch 77.000 gewesen.

"Überraschenderweise führte die Pandemie zunächst nicht zu einem dauerhaften Rückgang der Geburtenraten", so Zeman. Neun Monate nach Beginn der Covid-19-Pandemie sanken die Geburtenraten leicht und erholten sich im Jahr 2021 rasch wieder. Doch zwischen 2022 und 2024 seien steigende Inflation und wirtschaftliche Belastungen, das Aufschieben von Schwangerschaften während der ersten Welle der Covid-19-Impfungen sowie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit sinkenden Fertilitätsraten verbunden gewesen.

"Nach der russischen Invasion in die Ukraine fielen die Geburtenraten stark; seither schwanken sie um einen niedrigen Trend", heißt es in der Analyse. Um die Fluktuationen bei Geburten und Fertilitätsraten, besonders nach der Covid-19-Pandemie, in den meisten europäischen Ländern besser analysieren zu können, starteten die Forschenden mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung im deutschen Rostock das Projekt "Short-Term Fertility Fluctuations".

Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau überschritt 2016/2017 den Wert von 1,5, ging jedoch anschließend zurück und erreichte mit 1,31 vor zwei Jahren einen historischen Tiefstand, wie es im "Geburtenbarometer" heißt. Hält das bereits bekannte vorläufige Ergebnis für 2025 von 1,29, ist das die Fortsetzung des Trends





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