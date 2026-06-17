Austrian citizenship denied to suspected baby-brewer, granted to convicted Islamist

The Austrian citizenship of a suspected baby-brewer was denied, while that of a convicted Islamist was granted, despite the suspected baby-brewer having been a member of a terrorist militia and being convicted of a terrorist offense.

Es ist zum Kopfschütteln: Der mutmaßliche Babybrei-Giftmischer erhält keine österreichische Staatsbürgerschaft, ein verurteilter Islamist schon. Und das, obwohl der Syrer G. (Name der Redaktion bekannt) sogar als Kämpfer einer Terrormiliz operierte.

Die "Krone" kennt die ganze Geschichte.

"Ich wollte nicht beim Deradikalisierungsprogramm mitmachen, weil ich weiß, dass ich nicht radikal bin (... )", sagte G. einst bei einer Einvernehmung. Eine, in Anbetracht seiner Vita, zumindest gewagte Selbsteinschätzung. Im Jahr 2014 kam der heute 29 Jahre alte Syrer nach Österreich und bekam den Asylstatus.

Nur zwei Jahre später wurde er vom Landesgericht für Strafsachen Graz wegen des Verbrechens der terroristischen Vereinigung (bei der Terrormiliz Liwa al-Tawhid Idlib) zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt. Die österreichische Staatsbürgerschaft wird in der Regel an Personen gewährt, die keine Straftaten begangen haben und sich in Österreich wohl fühlen. Der Fall des Syrers G. wirft jedoch die Frage auf, ob die Staatsbürgerschaftserteilung in Einklang mit diesen Grundsätzen steht.

Denn G. war nicht nur Asylbewerber, sondern auch ein Kämpfer einer Terrormiliz und wurde später wegen eines Verbrechens der terroristischen Vereinigung verurteilt. Die "Krone" hat die Geschichte von G. und seiner Staatsbürgerschaftserteilung aufgedeckt und die Debatte um die Staatsbürgerschaftserteilung an Personen mit krimineller Vergangenheit befeuert. Die Debatte um die Staatsbürgerschaftserteilung an Personen mit krimineller Vergangenheit ist in Österreich und vielen anderen Ländern ein aktuelles Thema.

Die Debatte um die Staatsbürgerschaftserteilung an Personen mit krimineller Vergangenheit ist in Österreich und vielen anderen Ländern ein aktuelles Thema





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Austrian Citizenship Convicted Islamist Suspected Baby-Brewer Terrorist Militia Convicted Offense

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