Austrian Chancellor Christian Stocker expresses concerns over security and defence changes

Austrian Chancellor Christian Stocker has discussed the current security situation with the press and expressed worries about the changing threats, with more conflicts likely to be carried out with drones and hybrid threats. He warns against the possibility of individual countries controlling national defence and intelligence data. Additionally, the rapidly expanding borders and central position of the country in important European transportation routes make Austria particularly vulnerable. He also mentioned that extending the mandatory conscript period was being considered. Details on the specific program were not made available but the government aims to strengthen the national defense in a gradual manner due to budget constraints.

Im Gespräch mit der "Krone" hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) aufhorchen lassen. Demnach müsse sich Österreich von der "bequemen Unwahrheit" verabschiedet werden, wonach die Neutralität das Land beschütze.

Dies wäre nicht ausreichen. Laut Stocker hätten sich die Bedrohungen geändert. Kriege würden nun größtenteils mit Drohnen geführt werden.

Zudem gäbe es "hybride Bedrohungen und Terrorismus". Des Weiteren müsse man bedenken, dass einzelne Staaten die Herrschaft über Aufklärungsdaten und Kommunikationswege hätten. Diesbezüglich würde man die derzeit gültige Sicherheitsstrategie aktualisieren, so der Bundeskanzler. Hier könne man sich jedoch nicht mehr auf die transatlantische Beziehung verlassen.

Auch der Umstand, dass man von NATO-Staaten umgeben sei, würde Österreich nicht schützen. Stocker gab zu bedenken, dass man Landesgrenzen mittels Drohnen schnell überwinden könnte.

Zudem liege Österreich am Schnittpunkt von Verkehrswegen durch Europa. Dadurch würde man im Falle eines Konflikts immer zum Ziel werden. Man müsse demnach mehr in die Verteidigung investieren. Aufgrund des begrenzten Budgets werde dies aber nur "Schritt für Schritt" geschehen.

Stocker wiederholte seinen Standpunkt, wonach Österreich "kein blinder Fleck in der Verteidigungslandschaft Europas" sein dürfte. Als wichtige Maßnahme nannte der Kanzler hier das Flugabwehrprogramm Sky Shield, welches mit der Neutralität vereinbar wäre. Des Weiteren soll der Wehrdienst verlängert werden. Ein neues Modell soll mit dem 1.

Jänner 2027 eingeführt werden. Gleichzeitig betonte Stocker auch die Wichtigkeit der Beistandspflicht in Europa. Diese wurde nach einem Terroranschlag in Frankreich bereits einmal ausgelöst. Damals sprangen österreichische Soldaten für ihre französischen Kollegen in Mali ein, damit diese ihre Heimat schützen konnten.

Der Kanzler unterstrich, dass Österreich immer seinen Beitrag geleistet habe. Auch aktuell befänden sich 170 österreichische Blauhelme im Libanon, aber auch in Bosnien und Herzegowina würde man für Sicherheit sorgen. Dies werde man auch in Zukunft tun





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Austria Neutrality Security Defense Drone Warfare Hybrid Threats Border Control Transportation Routes Extending The Military Service Defense Program

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10-jährige Jubiläum des Austrian World Summit mit Arnold Schwarzenegger und vielen StarsAm 16. Juni 2026 findet der Austrian World Summit in der Wiener Hofburg statt und feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto 'WE ARE UNSTOPPABLE' erwartet die Gäste internationale Stars, starke Botschaften, inspirierende Talks, spektakuläre Momente und Live-Musik.

Read more »

Austrian Government Announces Shifting of Agradiesel Subsidy Start Dates Amid High Energy PricesThe Austrian Government has decided to advance the starting dates of the Agradiesel subsidy, which provides financial support for farmers to use diesel, due to the ongoing increase in fuel prices. The subsidy will now be provided one year earlier than previously planned, and the government estimates that each liter of diesel will receive around 16 Cent per liter. The details of the future model and payment conditions will be negotiated separately.

Read more »

Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will gemeinsam mit Parteikollegin Klaudia Tanner die Verteidigungsfähigkeit Österreichs erhöhen. Weder ...

Read more »

Austrian Bundesliga Championship Showdown on SundayWatch the football match between the champions and runners-up in the Bundesliga as the season comes to an end. Expect entertainment, surprises, and a chance for the city of Linz to celebrate achieving the second double in its history. Stay updated with the latest events from across the three stadiums.

Read more »