Der 20-jährige Verteidiger vom VfB Stuttgart soll von mehreren Klubs umworben werden. Neben Rapid Wien und Austria Wien hat auch Hannover 96 ein Angebot für den österreichischen U21-Teamspieler abgegeben.

Austria Wien tritt in den Wettbewerb um Christopher Olivier ein, nachdem Rapid Wien bereits im Rennen war. Der 20-jährige Verteidiger vom VfB Stuttgart soll nun von mehreren Klubs umworben werden.

Neben Rapid und Austria Wien hat auch Hannover 96 ein Angebot für den österreichischen U21-Teamspieler abgegeben. Laut Informationen soll Olivier einen Wechsel innerhalb Deutschlands bevorzugen, da sein Vertrag bei den Schwaben noch bis Juni 2028 läuft. In der vergangenen Saison hatten sich bereits mehrere österreichische Klubs um den Abwehrspieler bemüht, ein Transfer war jedoch damals nicht zustande gekommen.

Zuvor hatte sich Austria Wien bereits um den 18-jährigen Angreifer Thierry Fidjeu-Tazementa bemüht, der sich jedoch für einen Wechsel von Borussia Dortmunds Zweitmannschaft in die zweite deutsche Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern entschieden hat





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