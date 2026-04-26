Austria Wien kämpft um Philipp Wiesinger – Interesse aus Zürich und Italien

Philipp Wiesinger, Leistungsträger der Austria Wien, steht vor einem möglichen Wechsel. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, was Interesse aus der Schweiz und Italien geweckt hat. Die Austria bietet ihm einen neuen Vertrag an, um ihn zu halten.

Philipp Wiesinger , der im Sommer 2024 zur Austria Wien stieß, hat sich zu einer wichtigen Figur im Team entwickelt. Seine Ankunft war zunächst von einer hartnäckigen Schambeinentzündung überschattet, die ihn zunächst für die Young Violets vorsah.

Doch Wiesinger bewies schnell seine Qualitäten und kämpfte sich in die Bundesliga-Mannschaft, wo er sich als Leistungsträger etablierte. In der laufenden Saison kann er bereits 25 Bundesliga-Einsätze vorweisen, wobei er hauptsächlich auf der rechten Position in einer Dreier-Innenverteidigung eingesetzt wurde. Seine Leistungen waren dabei durchweg solide und zuverlässig, was ihn zu einem wertvollen Bestandteil der Austria-Defensive macht. Aufgrund seiner konstant guten Leistungen ist es nicht überraschend, dass Wiesinger das Interesse anderer Vereine geweckt hat.

Das Schweizer Portal '4-4-2' berichtete über ein mögliches Interesse des FC Zürich, eines Traditionsklubs in der Schweiz. Demnach soll der FC Zürich Wiesinger als potenzielle Verstärkung für seine Defensive in Betracht ziehen.

Darüber hinaus sollen auch Vereine aus der italienischen Serie B ihre Aufmerksamkeit auf den österreichischen Innenverteidiger gerichtet haben. Diese Beobachtung ist verständlich, da Wiesingers Vertrag bei der Austria Wien im Sommer ausläuft, was einen ablösefreien Wechsel ermöglichen würde. Ein möglicher Abgang Wiesingers wäre für die Austria Wien, die sich finanziell weiterhin in einer schwierigen Lage befindet, ein erheblicher Verlust.

Dies gilt sowohl in finanzieller Hinsicht, da keine Ablösesumme generiert würde, als auch sportlich, da Wiesinger eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielt. Um Wiesinger zu halten, soll die Austria Wien ihm ein neues Vertragsangebot unterbreitet haben. Die Vereinsführung ist sich der Bedeutung des Spielers bewusst und möchte ihn demnach langfristig an den Verein binden. Ob Wiesinger dieses Angebot annehmen wird, ist jedoch noch offen.

Die Entscheidung des 31-Jährigen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter seine sportlichen Perspektiven, finanzielle Aspekte und persönliche Präferenzen. Neben Wiesinger laufen auch die Verträge anderer wichtiger Defensivspieler im Sommer aus. Sowohl Tin Plavotic, ein weiterer Stamm-Innenverteidiger, als auch Reinhold Ranftl, der Dauerbrenner auf der rechten Abwehrseite, stehen vor einem Vertragsende.

Dies bedeutet, dass die Austria Wien in der Hintermannschaft Handlungsbedarf hat und sich mit der Verlängerung der Verträge dieser Spieler befassen muss, um die Stabilität und Qualität der Defensive zu gewährleisten. Die Situation erfordert eine strategische Planung und schnelle Entscheidungen, um die Abwehr für die kommende Saison optimal aufzustellen und den Verlust wichtiger Spieler zu kompensieren. Die Austria Wien muss sich also nicht nur um die Vertragsverlängerung von Wiesinger bemühen, sondern auch um die Zukunft ihrer gesamten Defensivabteilung





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