Klubchef Kurt Gollowitzer widerlegt Berichte über türkische Übernahme, da Verkauf laut Bundesliga-Regeln unmöglich ist. Sportlich rettete sich die Austria mit einem Remis gegen WSG Tirol.

Austria Wien hat am Wochenende sowohl sportlich als auch geschäftlich deutliche Signale gesetzt. Während das Team unter Interimstrainer Max Uhlig durch ein 1:1-Unentschieden bei der WSG Tirol zumindest den wichtigen Punkt mitnahm, wurde der Großteil der öffentlichen Aufmerksamkeit von der Dementierung eines Übernahme-Gerüchts dominiert.

Dementierung von Übernahme-Plänen

Klubchef Kurt Gollowitzer erklärte klar, dass die Meldungen über einen möglichen Einstieg des türkischen Medienunternehmers und Investors Acun Ilıcalı in den Wiener Verein falsch sind. Gollowitzer betonte, dass weder an den Verein als Mehrheitseigentümer noch an die derzeitigen Mitgesellschafter Gönner und WTF ein entsprechendes Interesse herangetragen wurde. Für ihn steht fest, dass ein Verkauf von Vereinsanteilen nicht zur Diskussion steht und nach den Bundesligavorschriften rechtlich auch gar nicht möglich ist. Der Fokus des Vereins liege vielmehr darauf, die Austria sportlich und wirtschaftlich nachhaltig und eigenständig weiterzuentwickeln. Acun Ilıcalı ist bereits Eigentümer des englischen Klubs Hull City, der mittlerweile in der Premier League spielt, und hatte im Mai 2024 eine strategische Partnerschaft mit dem slowenischen Verein NK Maribor angekündigt.

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Sportlicher Aufholprozess der Veilchen

Das Spiel in Innsbruck selbst verlief für die Wiener zunächst enttäuschend, doch am Ende reichte es für einen wichtigen Punktgewinn. Nach vier Niederlagen in Folge zeigte die Austria am Sonntag im dritten Spiel unter Max Uhlig zumindest wieder Schwächen. Die Wiener holten beim Tabellen-Nachzügler WSG Tirol ein 1:1 und liegen damit als Tabellenvorletzter der Fußball-Bundesliga nun zwei Zähler vor Schlusslicht WAC. Die WSG-Führung durch Nikolai Baden Frederiksen in der 16. Minute glich Aleksandar Dragovic in der 42. Minute aus. Die Tiroler sind auch nach sechs Saisonspielen auf dem Innsbrucker Tivoli noch ohne Heimsieg, was die Ausgeglichenheit des Duells unterstreicht.

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Spieldetails und taktische Entwicklung

Die WSG war vor 2050 Zuschauern fast eine Stunde lang das dominierende Team und fand nach wenigen Minuten eine erste Riesenchance, als Marco Boras den Ball nach einer Flanke aus zwei Metern über das Tor jagte. Die verdiente Führung fiel in der 16. Minute nach einer herrlichen Kombination über Murat Satin und Matthäus Taferner, dessen Pass in die Tiefe Baden Frederiksen ins lange Eck abschloss. Die Austria tat sich mit dem Wattener Pressing schwer und konnte in der ersten Halbzeit keine einzige gefährliche Offensivaktion herausspielen, ging dennoch mit einem Remis in die Pause. Im Anschluss an einen Eckball und eine Kopfball-Vorlage von Reinhold Ranftl köpfelte Kapitän Dragovic aus kurzer Distanz ein, um den Ausgleich herbeizuführen.

Ausblick und weitere Herausforderungen

Auch in der zweiten Hälfte hatte zunächst die WSG mehr Spielanteile und die erste Großchance, als Baden Frederiksen Samuel Sahin-Radlinger überhebeln wollte, der Torhüter der Austria sich aber mit Erfolg auswarf. Nach knapp einer Stunde fand die Austria besser ins Spiel, und ein Kopfball des ehemaligen Watteners Valentino Müller landete an der Latte. Für den ersten Liga-Sieg seit zwei Monaten, der zuletzt am 13. September mit 2:1 gegen Austria Lustenau gelang, reichte es aber nicht. Dennoch ist der gewonnene Punkt ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung unter der interimistischen Führung, während die geschäftlichen Gerüchte nun offiziell entkräftet sind.