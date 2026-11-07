Austria Lustenau vs GAK: Markus Mader mahnt zu härterem Zweikampf nach Salzburg-Aus

Austria-Trainer Markus Mader fordert mehr Kampfgeist vor dem Derby gegen den GAK. Nach der Pleite in Salzburg soll das Duell in Graz die Wende bringen.

Das Fußball-Duell zwischen der Austria Lustenau und dem Grazer AK steht kurz bevor und verspricht höchste Spannung für beide Vereine. Die Austria-Trainerin Markus Mader hat nach der deutlichen Niederlage in Salzburg ihre Mannschaft gezielt auf den kommenden Gegner vorbereitet. Der Fokus liegt dabei eindeutig auf der Verbesserung des Zweikampfverhaltens, um gegen den direkten Konkurrenten nicht erneut die Kontrolle zu verlieren.

Tabelle und Ausgangslage vor dem Match

Die Austria Lustenau befindet sich aktuell mit acht Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz der Meisterschaft. Direkt vor ihnen liegt der GAK auf Rang acht, der über zehn Punkte verfügt. Damit trennen die beiden Teams nur zwei Zähler, was die Bedeutung dieses Spiels noch weiter steigert. Ein Heimsieg für Grün-Weiß würde die Lustenauer direkt an den Steirern vorbeiziehen lassen und die Tabellensituation grundlegend verändern.

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Der GAK hingegen wartet seit dem 2:1-Erfolg in Altach Mitte September auf einen Ligasieg. In den vergangenen fünf Ligaspielen erzielten die Grazer drei Unentschieden, darunter ein 0:0 gegen den FC Salzburg. Zuletzt musste man sich im heimischen Stadion Hartberg mit 0:4 geschlagen geben. Auswärts sammelte der GAK in sechs Partien bisher nur vier Punkte, was die Suche nach neuen Impulsen notwendig macht.

Strategische Ausrichtung und taktische Details

Markus Mader stellt klar, dass man es den Gegnern in Salzburg zu leicht gemacht hat und diese Taktik gegen den GAK absolut nicht wiederholen darf. Beide Mannschaften haben in der aktuellen Meisterschaft sehr hohe Niederlagen einstecken müssen, was eine intensive und emotional aufgeladene Begegnung vorhersagen lässt. Entscheidend wird für die Austria sein, über den harten Kampf ins Spiel zu finden.

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Der Coach betont, dass dafür viel Mentalität und Leidenschaft auf dem Platz umgesetzt werden müssen. Diese qualities sind entscheidend, um gegen einen motivierten Gegner bestehen zu können. Die Vorbereitung hat sich somit schwerpunktmäßig auf die mentale und physische Zweikampfstärke gelegt, um in dieser wichtigen Phase der Saison die notwendigen Punkte zu sammeln.

Persönlichkeiten und aktuelle Formkurven

Gerald Scheiblehner ist der Trainer des GAK und führt seine Mannschaft durch eine Phase der Stabilisierung nach der Pleite in Altach. Das erste Saisonduell mit Lustenau entschieden die Steirer seinerzeit mit 2:1 für sich, was einen psychologischen Vorteil darstellen könnte. Doch die aktuelle Form zeigt, dass beide Teams Nachholbedarf haben und sich neu definieren müssen.

Bei der Austria Lustenau macht der jüngste Auftritt vor eigenem Publikum Mut. Im ÖFB-Cup setzte sich die Mannschaft mit 3:2 gegen Sturm Graz durch und zog damit ins Viertelfinale ein. Diese Leistung zeigt, dass das Team Potenzial besitzt, auch gegen stärkere Gegner bestehen zu können. Dominik Weixelbraun ist mit sechs Ligatoren weiterhin der beste Torschütze der Grün-Weißen und eine wichtige offensive Waffe.

Kaderverfügbarkeit und Ausblick auf das Spiel

Laut Markus Mader sieht die personelle Situation bei der Austria sehr, sehr gut aus. Das bedeutet, dass die Mannschaft auf volle Stärke setzen kann, wenn es am kommenden Samstag gegen den GAK zur Konfrontation kommt. Die Kaderentscheidungen bleiben jedoch im Detail offen, da das Trainerteam noch nicht genau spezifiziert hat, wer am Samstag von Beginn an auflaufen wird.

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Am Ende wird es auf die Umsetzung der Trainingsinhalte ankommen. Wer den besseren Willen und die härteren Zweikämpfe aufweist, wird die Oberhand behalten. Die Lustenauer wollen den Anschluss nach oben halten und den GAK direkt hinter sich lassen, während die Steirer den ersten Sieg der letzten sechs Spiele benötigen, um wieder in die Spur zu finden.