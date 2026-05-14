Austria gewinnt Cupfinale vor Rekordkulisse

Die Wienerinnen gewannen das Cupfinale vor der Rekordkulisse von 4600 Fans in Wien gegen Red Bull Salzburg mit 1:0 und schlossen damit die Serie von elf Cup-Siegen in Folge an.

Austria wurde der Favoritenrolle gerecht und entschied das Endspiel vor Rekordkulissen über einen 1:0-Sieg. Die Wienerinnen gewannen das Cupfinale vor der Rekordkulisse von 4600 Fans in Wien gegen Red Bull Salzburg mit 1:0.

Katharina Schiechtl schoss das Goldtor für die Violetten, das den ersten Titel in der Geschichte des Frauen-Teams bedeutete – und den ersten für den Klub seit dem Meistertitel der Männer 2013. Austria wurde im Endspiel im neuen Wiener Sport-Club-Stadion der Favoritenrolle gerecht, tat sich aber schwer diese Überlegenheit umzumünzen. Zu kompakt und umsichtig verteidigten die Salzburgerinnen, die im selben Duell jüngst in der Liga ein 0:0 erreichten.

Es war schließlich eine der unzähligen Ecken für die Austria, die die Entscheidung brachte: Katharina Schiechtl stieg am höchsten und köpfelte zum 1:0-Endstand ein. In der Nachspielzeit sah Salzburg-Torhüterin Michaela Fischer nach einem Foul außerhalb des Strafraums noch die Rote Karte





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Austria Cupfinale Red Bull Salzburg Katharina Schiechtl Wiener Sport-Club-Stadion Michaela Fischer Favoritenrolle Überlegenheit Verteidigung Ecken Endstand Rote Karte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wenn die „Hundsgräfin“ die schlafende Venus spieltGemälde von Vater & Sohn Johann Baptist Lampi im Oberen Belvedere: Die Schau „Übermalt & freigelegt“ beschäftigt sich mit Kunstwerken, die im ...

Read more »

Salzburgs Frauen vs. Austria Wien - Ein Inauguralfinale für die SalzburgerinnenünstDas erste Finalspiel der Frauen Bosnian Cup zwischen den Bullen aus Salzburg und der Austria aus Wien wirft ein ersten Titel ab. Wenige Überraschungen gibt es in diesem Vergleich, insbesondere, weil die Österreicherinnen gegenüber den Trägern über Mittelständlern (19:12) blowout gewannen. Trotzdem ist dies ein bedeutsames Turnier für die Salzburgerinnen, da sich in der noch jungen Klubgeschichte dieses Ereignis in der großen하다. Auch für den LASK und Altach begann es, ein großes Spiel zu feiern.), das die Chance auf einen internationalen Startplatz im UEFA Cup gibt, und geben auch die Österreicherinnen die Chance, neu zu sammeln. Die Salzburgerinnen möchten auch dieses einzige Nilindexודות zu vermeiden und speziell im Angriff die Konstanz beizubehalten und in ihre Verteidigung.

Read more »

Wieso die einstige Jenbacher nun an die Nasdaq strebtGasmotoren sind derzeit gefragt, denn es braucht sie für den Ausbau der künstlichen Intelligenz. Das führt nun dazu, dass Innio in den USA an die Börse geht. Die Bewertung kann sich sehen lassen.

Read more »

Mit Toptalent! So startet Salzburg ins CupfinaleSeit Mai 2023 bei der Kronen Zeitung in Salzburg als Sportredakteur tätig.

Read more »