Australischer Schiedsrichter Shaun Evans zurückweist umstrittene Handgeste

Der australische Schiedsrichter Shaun Evans hat den Verdacht einer umstrittenen Handgeste während der TV-Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Curacao (7:1) energisch zurückgewiesen.

Der australische Schiedsrichter Shaun Evans hat den Verdacht einer umstrittenen Handgeste während der TV-Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Curacao (7:1) energisch zurückgewiesen. Er wies in einer Mitteilung des Fußball-Weltverbandes FIFA klar ab, dass er weder absichtlich eine Handgeste noch ein Symbol verwendet habe, um irgendeine Botschaft, Zugehörigkeit, ein Spiel oder eine Überzeugung zu vermitteln.

Evans war vor dem Anpfiff der Partie am Sonntag in Houston kurz im Video-Schiedsrichterraum mit seinen Kollegen gezeigt worden. In der Sequenz, die einige Sekunden dauerte, formte er mit dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckte die übrigen Finger aus. In sozialen Netzwerken wurde danach spekuliert, ob Evans ein Zeichen gemacht habe, das von rechtsextremen Gruppen als Symbol für “White Power” verwendet wird. Evans wies dies strikt zurück.

“Natürlich verstehe ich, wie die Geste interpretiert wurde, und ich bedaure dies. Dennoch möchte ich unmissverständlich und kategorisch erklären, dass ich das besagte Handsymbol weder wissentlich noch absichtlich gezeigt habe,” sagte er. Die Berichterstattung im Anschluss an diesen Vorfall spiegle “einfach nicht wider, wer ich bin”.

Er selbst habe nur eine Erklärung für die Szene: Es müsse sich “bei der Bewegung um ein unwillkürliches, unterbewusstes Zucken” gehandelt haben, über das er sich “in diesem Moment gar nicht bewusst war, sie ausgeführt zu haben.





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shaun Evans FIFA WM-Spiel Handgeste White Power

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Somalischer Schiedsrichter erhält volle FIFA-Prämie trotz WM-AusObwohl der somalische Schiedsrichter Omar Artan wegen eines Einreiseverbots in die USA kein Spiel bei der Weltmeisterschaft pfeifen kann, wird er von der FIFA seine volle Prämie erhalten. Die Entscheidung fiel, nachdem US-Behörden ihn am Flughafen Miami abwiesen mit der Begründung, er stehe mit mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen in Verbindung. Artan, Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025, beteuert, alle notwendigen Unterlagen gehabt zu haben. Bereits jetzt plant die UEFA, ihn beim Super Cup im August einzusetzen.

Read more »

Ex-Schiedsrichter kritisiert VAR-Entscheidung nach Depay-FoulEx-Schiedsrichter Thomas Steiner und ORF-Experte Helge Payer kritisieren die nur gelbe Karte für Memphis Depay nach einem brutalen Foul an einem japanischen Spieler. Der VAR griff nicht ein, obwohl die Aktion vorsätzlich und unnötig war.

Read more »

WM-Skandal? Schiri wird Rassismus-Geste vorgeworfenZeigte Schiedsrichter Shaun Evans im VAR-Studio eine rechtsextreme Geste? Gegen den WM-Referee läuft nun eine Untersuchung.

Read more »

Rassismus-Geste? FIFA fordert von Schiri ErklärungRassismus-Geste bei WM? FIFA fordert nach umstrittener Handbewegung von Video-Schiedsrichter Shaun Evans eine Erklärung. Alle Hintergründe.

Read more »