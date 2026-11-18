Eine australische Lehrerin in Mandurah wurde zu 8,5 Jahren Haft verurteilt, nachdem sie einen 12-jährigen Schüler über ein Jahr missbraucht und ein Kind gezeugt hat. Der Fall wurde durch Überwachungskameras aufgedeckt.

Ein Gericht in Perth hat eine 34-jährige Musiklehrerin aus Mandurah zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Die Verurteilung folgt auf die schwerwiegenden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs eines damals zwölfjährigen Schülers über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. Die Straftaten gipfelten in der Schwangerschaft der Lehrerin, die sie durch den Missbrauch herbeiführte. Der Sender ABC berichtete am Mittwoch über das Urteil, das den Abschluss eines langwierigen Ermittlungsverfahrens markiert.

Abbau von Vertrauen durch Überwachung

Der Kontakt begann im Jahr 2023, als die Familie des Opfers nach Mandurah, einer Stadt südlich von Perth, zog. Die Musiklehrerin betreute eine Band, in der der Junge spielte, und baute daraufhin auch ein freundschaftliches Verhältnis zu dessen Mutter auf. Selbst nachdem der Schüler den Unterrichtsort wechselte, hielt die Frau den Kontakt aufrecht. Sie nutzte Geschenke, um das Vertrauen des Jugendlichen zu gewinnen, und kontrollierte dessen soziale Medien. Zudem forderte sie permanente Berichterstattung über die aktuellen Handlungen des Jungen ein.

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Drohungen und freizügige Kommunikation

Der Missbrauch eskalierte, als die Lehrerin begannen, den Jugendlichen emotional und sexuell zu manipulieren. Den Berichten zufolge schickte sie ihm freizügige Bilder von sich selbst. Reagierte der Junge nicht schnell genug auf ihre Nachrichten, drohte sie ihm mit Konsequenzen. Diese psychologische Unterdrückung schuf eine Abhängigkeitssituation, die den sexuellen Missbrauch über Monate hinweg ermöglichte. Die Taten wurden nicht nur als Einzelvorwürfe, sondern als systematische Ausbeutung eines Minderjährigen gewertet.

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Überwachungskameras enthüllen Tatbestand

Die Aufklärung des Falls erfolgte durch Zufall, als Überwachungskameras im Haus der Mutter des Opfers aktiv wurden. Diese technischen Aufnahmen lieferten die entscheidenden Beweise für die Ermittlungsbehörden. Im Mai 2025 bekannte sich die Lehrerin gegenüber einer Freundin zu ihrem Wunsch, ein weiteres Kind zu zeugen. Etwa zur gleichen Zeit wurde sie schwanger. Sie versprach dem Jungen, weitere Kinder mit ihm zu haben, was die Schwere der psychischen Manipulation unterstreicht. Wenige Wochen vor ihrer Festnahme im Dezember 2025 äußerte sie ihre Frustration über den mangelnden Kontakt.

Zeugenberichte und Strafmaß

Richter John Prior verurteilte die Angeklagte aufgrund von zwölf Anklagepunkten, darunter der sexuelle Missbrauch eines Kindes unter dreizehn Jahren und der Besitz von Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern. Er bezeichnete die Handlungen als schweren Vertrauensbruch gegen die Autorität einer Lehrerin. Staatsanwalt Mark Nicol beschrieb das Leiden des Opfers und dessen Familie als Albtraum ohne Ende. Die rechtlichen Konsequenzen beinhalten eine Haftstrafe von achteinhalb Jahren, nach deren Verhängung eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung nach sechseinhalb Jahren möglich ist.