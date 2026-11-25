Australien und die Salomonen schließen historisches Abkommen zur Stärkung der polizeilichen Zusammenarbeit. Die Salomonen beenden das chinesische Sicherheitsabkommen bis April 2027.

Der australische Premierminister Anthony Albanese und sein Kollege Matthew Wale aus den Salomonen haben am Mittwoch in Canberra ein als historisch bewertetes Abkommen unterzeichnet. Dieses Dokument dient dazu, die Sicherheitspartnerschaft zwischen beiden Nationen erheblich zu intensivieren. Australien verpflichtet sich dabei, die polizeilichen Kräfte der pazifischen Inselrepublik zu stärken und die Grenzsicherheit signifikant zu verbessern.

Neue Kooperationsstruktur und Bildungsförderung

Im Rahmen der neu ausgehandelten Zusammenarbeit wird Australien den pazifischen Inselstaat bei der Finanzierung seines Programms für kostenlose Bildung unterstützen. Zudem sollen den Bewohnern der Salomonen erweiterte Möglichkeiten eröffnet werden, in Australien Arbeit zu finden. Diese Beschäftigungsmöglichkeiten konzentrieren sich insbesondere auf die Bereiche Alten- und Kinderbetreuung. Im Gegenzug verpflichten sich die Salomonen offiziell, ihr Hoheitsgebiet nicht für ausländische Militär- oder Sicherheitsstützpunkte zur Verfügung zu stellen.

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Abkehr von Peking bis April 2027

Für die Regierung in Peking stellt die neue Kooperation einen deutlichen strategischen Rückschlag dar. Die Regierung in Honiara hat Peking bereits mitgeteilt, dass sie das im Jahr 2022 geschlossene Sicherheitsabkommen nicht verlängern wird. Dieses Abkommen soll im April 2027 offiziell auslaufen. Premierminister Wale betonte in einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass die Salomonen über Jahre hinweg als Quelle der Unsicherheit in der Region galten. Diese Zeit sei nun endgültig vorbei.

Sicherheitsbedenken und strategische Auswirkungen

Der Pakt zwischen den Salomonen und China hatte in Canberra im Jahr 2022 mitten im Wahlkampf für erhebliche Bestürzung gesorgt. Ein durchgesickertes Entwürfsdokument sah vor, dass die Salomonen chinesische Polizisten und Soldaten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung anfordern könnten. Auch Besuche chinesischer Kriegsschiffe sollten dadurch ermöglicht werden. In Australien und den USA wuchs die Sorge, China könne rund 1600 Kilometer von der australischen Küste entfernt militärisch Fuß fassen.

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Diplomatische Gewinne und finanzielle Aufwendungen

Australiens Außenministerin Penny Wong hatte das ursprüngliche Abkommen als schwerwiegendes Versagen der australischen Außenpolitik im Pazifik seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. Dass Honiara nun den Draht nach Peking kappt, gilt für die australische Diplomatie als riesiger Gewinn. Oliver Nobetau von der Denkfabrik Lowy Institute in Sydney bezeichnet die Abkehr der Salomonen von China als den Heiligen Gral der Pazifikpolitik unter Premierminister Anthony Albanese.

Reaktionen aus China und innenpolitische Spannungen

Chinas Außenamtssprecher Guo Jiakun reagierte am Dienstag zurückhaltend auf die Berichte. Er betonte, dass die chinesische Zusammenarbeit nicht gegen Dritte gerichtet sei. Der Oppositionsführer der Salomonen, Manasseh Sogavare, warnte bereits am Montag vor den Risiken dieses Schritts. Er warnte davor, die eigenen Entwicklungsziele aus den Augen zu verlieren, falls man nach der Pfeife anderer tanze.