Australien kehrt zum Eurovision Song Contest zurück - mit 'Eclipse' auf den Start

Australien ist ein Land, das geografisch so gar nicht ins Bild passt, aber seit mehr als 30 Jahren wird die Show dort übertragen. Jetzt will man wieder mit 'Eclipse' zum Eurovision Song Contest kommen.

Finale auf der Bühne geht - und mitten drin wieder ein Land, das geografisch so gar nicht ins Bild passt: Australien . Viele wundern sich, warum der fünfte Kontinent überhaupt beim ' ESC ' antreten darf.

Die Erklärung liegt in der langen Fanliebe: Seit mehr als 30 Jahren wird die Show dort übertragen, der Sender SBS ist assoziiertes Mitglied der EBU. 2015 kam dann die große Überraschung - zum 60. Jubiläum durfte Australien erstmals in Wien teilnehmen. holte mit 'Tonight Again' direkt Platz fünf. Was als einmalige Aktion gedacht war, wurde wegen der Begeisterung schnell zur Tradition, die Referenzgruppe gab grünes Licht für weitere Teilnahmen.

Inzwischen ist Australien längst fester Bestandteil der bunten 'ESC'-Welt und auch heuer ist man wieder dabei. Für das Finale in der Wiener Stadthalle setzt man auf große Namen. Auch hierzulande ist sie kein unbeschriebenes Blatt: Mit 'Lost Without You' landete sie einen Hit, der im Ö3-Radio rauf und runter lief. Jetzt will sie für Australien mit 'Eclipse' ganz vorne mitmischen





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