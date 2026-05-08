Austernische Ministerin plant starker, schnelleres, handlungsfähiges EU-Heim Redesign

Eine Außenministerin aus der kleinsten Regierungspartei spricht sich für ein "Neun-Punkte-Plan" an und will die EU "stärker, schneller und handlungsfähiger" machen. Sie sieht Europa auch als Weltmacht mit "Kooperation und Partnerschaften" und möchte den Weg dorthin unter Beweis stellen.

Das Ende des Vetorechts in der Außen- und Sicherheitspolitik, eine integrierte EU-Verteidigung und die Anbindung Kanadas als Sicherheits-und Wirtschaftspartner: Mit Vorschlägen wie diesen will Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) die Europäische Union "stärker, schneller und handlungsfähiger" machen und potenziell auch zu einer " Weltmacht ".

"Europa hat das Potenzial, Weltmacht zu sein. Eine Weltmacht, die auf Kooperation und Partnerschaften setzt. Und jetzt ist der Moment, das unter Beweis zu stellen", sagte Meinl-Reisinger. Den Weg dorthin weisen soll ein "Neun-Punkte-Plan", den die Außenministerin im Wien Museum vor rund 150 geladenen Gästen vorstellte.

Inhaltlich gab sich die Außenministerin stark als Chefin der kleinsten Regierungspartei zu erkennen. Für die Forderung nach einer Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es nämlich innerhalb der Dreier-Koalition keinen erklärten Konsens. Fraglich ist auch, ob die beiden größeren Regierungspartner die Vision der Neos-Chefin für eine "integrierte europäische Verteidigung" teilen. Die gemeinsame EU-Verteidigungspolitik ist der erste Punkt ihres Plans.

Minl-Reisinger spricht sich für eine engere Zusammenarbeit in diesem Bereich aus, von gemeinsamer Beschaffung über eine stärkere europäische Rüstungsindustrie bis hin zu einer integrierten Verteidigungsstruktur. Wir müssen uns verteidigen können - nicht, um Kriege zu führen, sondern um sie zu verhindern," betonte sie. Eine integrierte europäische Verteidigung ist die Vision, um als Europa stark zu sein. Minl-Reisinger will Österreich auch zum Vorreiter bei der Bekämpfung von Desinformation machen.

Dafür solle zunächst eine internationale Konferenz mit Experten in Wien stattfinden, um danach ein Kompetenzzentrum für Desressionsbekämpfung in Wien zu gründen. Wirtschaftspolitisch fordern die Ministerin die Schaffung einer Kapitalmarktunion, um Innovation, Talente und Investitionen in Europa zu halten. Mit einem "European Tech Race Fund" soll die EU zudem "ein Wettrennen um die besten Technologien" starten. Konkret soll die EU strategisch wichtige Technologiefelder definieren und Wettbewerbe zwischen Teams aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlicher Hand organisieren.

Im Bereich der EU-Erweiterung greift die Ministerin einen Vorschlag ihres Vorgängers Alexander Schallenberg (ÖVP) auf, der sich für eine schrittweise EU-Integration der Kandidatenländer noch vor dem Vollbeitritt ausgesprochen hatte





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Austernische Ministerin EU-Änderung Weltmacht Neun-Punkte-Plan

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