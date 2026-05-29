Ausreisser im Immobiliendeal: Wirtschaftskammer Wien will Signa-Fall erneut prüfen

Der Kontrollausschuss der Wirtschaftskammer Wien fordert anhand eines detaillierten Requests eine außerordentliche Revision der 2017 abgeschlossenen Immobilientransaktionen zwischen der Kammer und der Signa‑Gruppe. Zweck ist die Feststellung etwaiger wirtschaftlicher Schäden bei unsicheren Vertragsklauseln und schnellen Weiterverkaufspreisen.

Der umstrittene Immobilien tausch zwischen der Wirtschaft skammer Wien und der Signa -Gruppe hat erneut die politische Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dabei geht es um zwei zentrale Objekte, die in den vergangenen sieben Jahren mehrfach den Besitzer wechselten: das Palais Festetics im neunten Wiener Gemeindebezirk sowie das Gewerbehaus am Rudolf‑Sallinger‑Platz, heute Teil des Hotels Hoxton.

Ursprünglich Eigentümer beider Gebäude war die Wirtschaftskammer Wien, doch im Jahr 2019 wurden diese nacheinander an die inzwischen insolvente Signa-Gruppe übergeben. Anschließend wurden die Objekte in kurzer Folge mit enormen Gewinnen an kleinere Immobilienunternehmen, darunter die Hallmann‑Gruppe und später an Daniel Jelitzka bzw. Lukas Neugebauer verkauft - letzterer ist heute ebenfalls insolvent. In diesem Umfeld plant der Kontrollausschuss der Wirtschaftskammer, die 2017 abgeschlossenen Transaktionen einer außerordentlichen Revision zu unterziehen.

Ziel ist es, Klarheit darüber zu gewinnen, ob ein wirtschaftlicher Schaden für die Kammer und damit für ihre Mitglieder entstanden ist. Die Untersuchungsanträge wurden von Vertretern vier Fraktionen - Unos, Grüne Wirtschaft, Freiheitliche Wirtschaft und Sozialdemokratischer Wirtschaftsverbund - vorgelegt, während keine Unterstützung seitens der Wirtschaftsbund‑Fraktion, welche von Walter Ruck geführt wird, zu verzeichnen ist. Im Kern des Antrags steht die Frage, warum die ursprünglichen Verträge mit Signa keine Wertsicherungsklauseln enthielten und wie es zu den hohen Gewinnen beim Weiterverkauf kam.

Laut den Unterlagen wurde der Kaufpreis für das WKW‑Haus auf 121,472 Millionen Euro festgelegt, während die Immobilienfirma ÖRAG die beiden Gebäude mit 18,159 Millionen Euro bzw. 17,504 Millionen Euro bewerte. Die Verhandlungsgeschäfte liefen bereits 2017/2018, und die Geschäfte wurden als Share‑Deal abwickelt, was bedeutet, dass die Gesellschaft den Eigentumswechsel auslöste, nicht die jeweilige Liegenschaft. Bei der nächsten regulären Sitzung des Kontrollausschusses am 22. Juni wird darüber abgestimmt, ob die Fallprüfung wieder aktiviert wird.

Für die Genehmigung des Antrags sind mindestens acht Stimmen nötig. Falls die Revisionhinweise zutreffen, könnte nicht nur die Rolle von Walter Ruck als Präsident der Wirtschaftskammer, sondern auch die Handlungsfreiheit der Signa‑Gruppe in Frage gestellt werden. Der Fall steht exemplarisch für die Komplexität von Immobiliengeschäften, besonders wenn mehrere Beteiligungsgesellschaften, internationale Vermögenswerte und unterschiedliche rechtliche Formen zusammenkommen.

Deswegen ist eine unabhängige Analyse des Deals dringend gefragt, um Zuverlässigkeit des öffentlichen Immobilienhandels zu gewährleisten und das Vertrauen der Mitglieder in die Wirtschaftskammer zu erhalten





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