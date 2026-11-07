Ausbreitung Taranteln Österreich Steiermark Niederösterreich Burgenland

Mehr als 200 Tarantel-Sichtungen in Österreich. Experte Carolina Trcka-Rojas warnt vor Panik und bittet Bürger um Hilfe bei der Kartierung der Arten Südrussische und Schwarzbäuchige Tarantel.

Die heimischen Tarantel arten Südrussische Tarantel und Schwarzbäuchige Tarantel breiten sich in Österreich rasant aus. Seit Anfang September wurden beim Naturschutzbund mehr als 200 Sichtungen gemeldet, wobei Experten 175 Beobachtungen bestätigen konnten. Die Verteilung zeigt ein klares Muster: Die Steiermark führte mit 66 Fällen, gefolgt von Niederösterreich mit 49 und dem Burgenland mit 43 Meldungen. Während in der Steiermark und Kärnten ausschließlich die Schwarzbäuchige Tarantel gesichtet wurde, dominierte in Wien und Niederösterreich die Südrussische Tarantel. Im Burgenland traten beide Arten auf.

Zunahme Sichtungen im Herbst

Die hohe Anzahl an Beobachtungen ist Teil des natürlichen Lebenszyklus der Spinnen. Im Herbst suchen die Tiere nach geschützten Plätzen zum Überwintern und verirren sich dabei oft in Wohnungen, Häuser oder Garagen. In der Natur bevorzugen sie frostsichere Erdhöhlen und Felsspalten. Diese saisonale Wanderung führt zu einer erhöhten Interaktion zwischen Mensch und Tier. Die Tiere sind jedoch für Menschen völlig ungefährlich. Wer eine Tarantel in der Wohnung entdeckt, sollte daher nicht in Panik geraten. Der Naturschutzbund empfiehlt, die Tiere vorsichtig mit einem Glas oder einem ähnlichen Behälter einzufangen und wieder ins Freie zu bringen. Das Töten oder Verletzen der Spinnen ist strikt abzulehnen, ebenso wie das Mitnehmen der Tiere. Taranteln sind auf ihre natürlichen Wanderbewegungen angewiesen und können durch einen Ortswechsel schnell die Orientierung verlieren.

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Neue Siedlungsgebiete dokumentiert

Besonders interessant sind die neu identifizierten Siedlungsgebiete der beiden Arten. Die Südrussische Tarantel wurde bereits in den 1920er-Jahren im Gebiet des Neusiedler Sees und in Wien nachgewiesen. Die Schwarzbäuchige Tarantel ist seit den 1970er-Jahren in Österreich dokumentiert. Aktuell gab es eine spannende Sichtung der Südrussischen Tarantel in Tulln in Niederösterreich. Aus der gesamten Region rund um das Tullnerfeld und Korneuburg gab es zuvor noch keine Meldungen. Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund erklärte, dass es sich um eine sehr weit nordwestliche Sichtung handelt. Auch die Schwarzbäuchige Tarantel sorgt für Überraschungen. Ende August wurde im Kärntner Gailtal bei Stossau ein besonders weit westlich gelegener Fund dokumentiert. In Lackendorf im Burgenland gelang wiederum die bisher nördlichste Sichtung dieser Art.

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Zukünftige Überlappung der Habitate

Laut der Expertin Carolina Trcka-Rojas könnten sich die Lebensräume der beiden Tarantelarten in Österreich schon bald überschneiden. Diese Entwicklung bietet neue Möglichkeiten für die Forschung zur Ausbreitung der Spinnen. Wie sich die beiden Arten weiter ausbreiten, soll nun mithilfe der Bevölkerung erforscht werden. Der Naturschutzbund hofft auf weitere Sichtungen, um die Verbreitung der faszinierenden Achtbeiner besser zu verstehen. Jede bestätigte Meldung trägt zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn bei. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, ihre Beobachtungen aktiv zu melden. Wer eine Tarantel entdeckt, kann dies auf der Plattform www.naturbeobachtung.at oder über die gleichnamige App tun. Diese Citizen-Science-Initiative ist entscheidend, um die Dynamik der Artenausbreitung in Echtzeit zu verfolgen und zu analysieren.

Bürgerbeteiligung und Artenschutz

Die Rolle der Bürgerinnen und Bürger ist für den Erfolg dieser Forschungsinitiative von zentraler Bedeutung. Die Meldestellen des Naturschutzbundes fungieren als zentrales Sammelpunkt für die Daten. Die gesicherten Informationen helfen dabei, genaue Karten der Verbreitungsgebiete zu erstellen. Dies ermöglicht es Naturschutzexperten, Trends frühzeitig zu erkennen und fundierte Schlüsse über die Anpassungsfähigkeit der Arten an den Klimawandel zu ziehen. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit schafft eine wertvolle Grundlage für den Schutz der heimischen Biodiversität. Die Taranteln sind ein fester Bestandteil des österreichischen Naturhaushalts. Durch die korrekte Handhabung und das Unterlassen von Tötungen wird der Bestand dieser nützlichen Spinnen geschützt. Die öffentliche Sensibilisierung trägt dazu bei, das Vorurteil gegenüber den oft missverstandenen Arachniden abzubauen. Die Daten aus Steiermark, Niederösterreich und Burgenland zeigen, dass die Populationen stabil wachsen. Die kontinuierliche Dokumentation bleibt ein wesentlicher Baustein für das Verständnis dieser faszinierenden Tierwelt.