Das beliebte Wiener Streetfood-Lokal 'ghörig' mit Vorarlberger Spezialitäten schließt Ende April, obwohl die Nachfrage und die Bewertungen positiv waren. Steigende Kosten und die aktuelle wirtschaftliche Lage machen eine Weiterführung unmöglich.

Das beliebte Streetfood -Lokal 'ghörig' in Wien , das für seine authentischen Vorarlberg er Spezialitäten wie Kässpätzle bekannt war, schließt Ende April seine Türen. Das Lokal, das von Jeremy Auer und Alexander Pezold im Juni 2023 am Hernalser Gürtel 39 in Wien -Hernals eröffnet wurde, erfreute sich großer Beliebtheit und hatte stets volle Tische. Die Speisekarte bot neben klassischen Kässpätzle auch kreative Varianten wie panierte Spätzle-Bällchen, die bei den Wien ern großen Anklang fanden.

Die Betreiber waren sogar als Caterer im Parlament und bei verschiedenen Events gefragt. Die Qualität der verwendeten Produkte spielte dabei eine zentrale Rolle, so wurde beispielsweise hochwertiger Käse aus Vorarlberg bezogen, was sich jedoch in den steigenden Kosten widerspiegelte. \Trotz des großen Erfolgs und der positiven Resonanz, sowohl bei Stammgästen als auch bei politischen Persönlichkeiten, sehen sich die Betreiber nun gezwungen, das Lokal zu schließen. Die Hauptgründe hierfür sind die anhaltenden Teuerungen der letzten Zeit, die zu einem wirtschaftlichen Ungleichgewicht führten. Seit etwa einem Jahr gestaltete sich die Situation zunehmend schwieriger, da die steigenden Kosten durch Inflation und Krisen die Rentabilität des Betriebs beeinträchtigten. Die stetig steigenden Preise für Rohstoffe und Zutaten, insbesondere der hochwertige Käse aus Vorarlberg, machten es für die Betreiber unmöglich, die Preise für ihre Gerichte kontinuierlich anzupassen, ohne die Kunden zu vergraulen. Da die Miete für das Lokal ebenfalls erhöht wurde, entschieden sich die Betreiber, den Mietvertrag nicht zu verlängern, um einem finanziellen Engpass vorzubeugen. Diese Entscheidung fiel bereits vor einem halben Jahr. \Die Betreiber betonten, dass die Entscheidung, das Lokal zu schließen, ihnen schwerfällt, da das Konzept bei den Gästen sehr gut ankam und die Bewertungen durchweg positiv waren. Viele Stammgäste zeigten sich betrübt über die Schließung und äußerten ihr Verständnis für die Situation. Allerdings spielten auch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Lage des Lokals. Trotz des erfolgreichen Konzepts kamen zu wenige Kunden direkt in das Lokal, was die finanzielle Belastung zusätzlich erhöhte. Die Suche nach einem neuen Standort gestaltete sich ohne zusätzliche finanzielle Mittel als unmöglich. Die Betreiber sehen die Schließung auch als ein Zeichen für die Herausforderungen, denen sich die Gastronomiebranche derzeit gegenübersieht. Jeremy Auer äußerte die Sorge, dass sich langfristig nur noch große Ketten durchsetzen werden, wenn die aktuellen Trends anhalten. Trotz der Schließung glauben die Betreiber weiterhin an das Konzept und erwägen eine mögliche Wiedereröffnung an einem besseren Standort mit mehr Platz und möglicherweise einem Gastgarten, um weiterhin die Vorarlberger Küche in Wien anzubieten. Sie ziehen die Reißleine, bevor finanzielle Schwierigkeiten entstehen, um die Qualität und das kulinarische Angebot aufrechtzuerhalten





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