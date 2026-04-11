Auri, das flauschige Maskottchen des ESC: Ein Überblick

Ein Blick auf das neue Maskottchen des Eurovision Song Contest, Auri, und eine Betrachtung der Reaktionen sowie eine Nebenbemerkung zur Kritik an dem Biber Berti.

Ein Selfie mit dem flauschigen Maskottchen \Warum ein ohnehin überladener Bewerb wie der Eurovision Song Contest ( ESC ) überhaupt ein Maskottchen braucht, ist nicht restlos geklärt, aber da ist es jetzt: Auri . Der bevorstehende ESC wirft allerlei Fragen auf.

Bekommt man noch Karten? Vergisst die Stadthalle eh nicht auf die Windmaschine? Werde ich dem ESC-Maskottchen noch einmal über den Weg laufen, nachdem ich ein Selfie mit Auri neulich bei einer Pressekonferenz verpasst habe? Und warum braucht ein so überladenes Event wie der ESC eigentlich ein Maskottchen?\Offenbar gab es eine längere maskottchenlose Phase, ehe sich Basel im Vorjahr für ein sehr behaartes Herz mit traurigen Augen entschlossen hat. Wien zieht nun mit Auri nach, der interessanterweise so heißt wie ein heimischer Ökostromtarif. Kennen Sie Auri schon? Der ORF beschreibt ihn als flauschig und freundlich, man sollte vielleicht ergänzen: Ein sehr rosa-pink-lila-farbenes Etwas, das sich ein rot-weiß-rotes Herz um den Bauch geschnallt hat. Ein bisserl ist Auri wie eine überdrehte Version des Oki-Doki-Schweinchens, nachdem es sich ein paar Substanzen eingeworfen hat. Inspiriert ist Auri vielleicht auch vom Ferienspiel-Holli Knolli, der kurz in der Sesamstraße vorbeigeschaut hat. Jedenfalls ist der farbenfrohe Botschafter, der die Freude am Miteinander vermitteln soll, sympathisch, aber irgendwie schwer zu erklären. Vielleicht passt er aber gerade deswegen eh ganz gut als Symbol für einen Gesangswettbewerb, der eine wunderbare Friedensbotschaft verbreitet, dabei aber auch Beiträge hervorbringt, die nicht immer ganz einfach in Worte zu fassen sind. Auri soll laut ORF die Freude am Miteinander vermitteln. Das Maskottchen des ESC ist flauschig und farbenfroh, und trotz seiner skurrilen Erscheinung, die an eine überdrehte Version des Oki-Doki-Schweinchens erinnert, scheint Auri gut in das bunte Spektakel des ESC zu passen.\Die FPÖ hat nicht Auri, sondern Cartoon-Biber Berti, den sich das Landwirtschaftsministerium ausgedacht hat, ins Visier genommen: Der Biber werde aus Sicht der FPÖ verharmlosend dargestellt, da er im echten Leben Schäden verursache. Ist das nicht ein klein wenig, nun, kleinlich? Und: Kinder mögen Biber sowieso (erst recht, wenn sie das großartige Spiel Billy Biber daheim haben), da braucht es Ministeriums-Biber Berti nicht. Viel interessanter finde ich ja, dass ein Biber ausgewählt wurde, um über die Gefahr von Lawinen (!) zu informieren. Wäre da nicht, sagen wir, ein Murmeltier passender gewesen? Die FPÖ kritisiert Berti. Die Kritik an Berti wirkt angesichts der kindlichen Begeisterung für Biber und der Absurdität der Thematik überzogen. Die Auswahl eines Bibers zur Aufklärung über Lawinengefahr erscheint zudem kurios. In diesem Sinne: Auri, wo bist du





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