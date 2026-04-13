Aufwendige Fahrzeugbergung nach Unfall auf der L 6 bei Reuhof

Am 11. April musste die Feuerwehr Pillichsdorf einen PKW bergen, der bei Reuhof von der Fahrbahn abkam und im Windschutzgürtel stecken blieb. Die Bergung war aufgrund der komplexen Lage mit Bäumen und Betonteilen aufwendig.

Am Vormittag des 11. April wurde die Freiwillige Feuerwehr Pillichsdorf um 9:37 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf der Landesstraße L 6 in Höhe Reuhof , in Fahrtrichtung Pillichsdorf, alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle bot sich den Einsatzkräften eine Schadenslage, die sich als komplexer herausstellte, als zunächst angenommen: Ein Personenkraftwagen (PKW) war von der Fahrbahn abgekommen und steckte im angrenzenden Windschutzgürtel fest.

Die Situation gestaltete sich besonders schwierig, da das Fahrzeug aufgrund der örtlichen Gegebenheiten manövrierunfähig war. Im Heckbereich waren massive Betonteile eines Brunnenrings im Erdreich verankert, während die Karosserie an der Vorderseite im dichten Baumbestand verkeilt war. Zusätzlich erschwerte ein kleiner Baum die Bergung, da dieser direkt zwischen dem rechten Vorderreifen und dem Kotflügel eingeklemmt war. Die Bergung des PKW erforderte daher ein hohes Maß an Präzision und den Einsatz verschiedener Geräte und Techniken, um weitere Schäden zu vermeiden und die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Nach der ersten Sicherung der Unfallstelle und der Einrichtung der erforderlichen Absperrmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit begann die Feuerwehr umgehend mit der Befreiung des Fahrzeugs. Zunächst wurden mit Hilfe einer Motorsäge die blockierenden Bäume vorsichtig entfernt, um den Zugang zum PKW zu erleichtern und die Bergung vorzubereiten. Parallel dazu wurden die im Erdreich befindlichen Betonelemente des Brunnenrings mit speziellen Haken gelockert und aus dem Weg geräumt, um die Bewegungsfreiheit des Fahrzeugs zu erhöhen. Die eigentliche Bergung des PKW erfolgte dann unter Einsatz der Seilwinde des Tanklöschfahrzeugs. Dabei wurde das Fahrzeug mit großer Sorgfalt und unter ständiger Beobachtung kontrolliert nach hinten gezogen, während die Einsatzkräfte gleichzeitig mit Bandschlingen und vereinten Kräften versuchten, den Wagen seitlich zurück in Richtung der Fahrbahn zu lenken. Diese koordinierte Vorgehensweise war notwendig, um das Fahrzeug schonend aus der misslichen Lage zu befreien und weitere Beschädigungen zu verhindern. Die Bergung gestaltete sich als zeitaufwändig, da die Einsatzkräfte äußerst behutsam vorgehen mussten, um eine weitere Gefährdung von Umwelt und Mensch auszuschließen. Nach der erfolgreichen Bergung des PKW und der Sicherstellung der Unversehrtheit des Fahrzeugs sowie der beteiligten Personen, folgte die Reinigung der Unfallstelle. Mit dem Einsatz von Ölbindemittel wurden ausgelaufene Betriebsmittel, wie zum Beispiel Öl, fachgerecht aufgenommen und von der Fahrbahn entfernt, um eine weitere Gefährdung durch Rutschgefahr auszuschließen. Zusätzlich wurden alle Trümmerteile und sonstige Rückstände von der Fahrbahn entfernt, um die Sicherheit des Straßenverkehrs wiederherzustellen. Die Einsatzkräfte stellten sicher, dass die Fahrbahn in einem einwandfreien Zustand verlassen wurde, bevor die Einsatzstelle an die zuständigen Behörden übergeben wurde. Der Einsatz verdeutlichte die Notwendigkeit einer schnellen und professionellen Reaktion der Feuerwehr sowie die Bedeutung der Zusammenarbeit verschiedener Einsatzkräfte, um in komplexen Schadenslagen effektiv agieren zu können. Die sorgfältige Dokumentation des gesamten Einsatzverlaufs und die anschließende Analyse tragen dazu bei, die Einsatzabläufe kontinuierlich zu verbessern und die Sicherheit aller Beteiligten weiter zu erhöhen





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