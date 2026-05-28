Auftakt der Austrian Alpine Open: Steinlechner glänzt mit 65er-Runde, Zhou Yanhan führt

Beim ersten Tag der Austrian Alpine Open in Kitzbü überzeugte Maximilian Steinlechner mit einer 65er-Runde auf Par-70. Zhou Yanhan führt nach einer 62er-Runde das Feld an, während Sepp Straka mit 67 startet und Bernd Wiesberger eine 66 spielte.

Maximilian Steinlechner beeindruckte zum Auftakt der Austrian Alpine Open mit einer herausragenden Leistung auf heimischem Boden. Der Tiroler Golf spieler absolvierte am Donnerstag vor beeindruckenden 5.500 Zuschauern auf dem Golf platz Kitzbühel -Schwarzsee-Reith eine starke 65er-Runde auf dem Par-70-Kurs, was ihn auf den geteilten neunten Platz beförderte.

Auch Bernd Wiesberger zeigte eine gute Leistung mit einer 66er-Runde, die ihn vorläufig auf Rang 17 platzierte. Der Topstar Sepp Straka startete mit einer 67 ins Turnier und liegt damit zunächst auf Platz 25. Für den Führenden nach dem ersten Tag sorgte der Chinese Zhou Yanhan, der mit einer herausragenden 62er-Runde aufwartete und damit eine frühe Marke setzte.

Sepp Straka ging als Erster der 14 österreichischen Golfer vom Österreichischen Golfverband (ÖGV) bei dem mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Turnier um 7:50 Uhr an den Abschlag. Die gut besuchte Anlage wurde auch von prominenten Sportlern wie dem Snowboarder Jakob Dusek, den Rodel-Stars Jonas Müller und Thomas Steu sowie Ski-Olympiasieger Leonhard Stock besucht, die Österreichs Nummer 1 bei der Arbeit beobachteten.

Straka, der zweifache Ryder-Cup-Sieger, kommentierte den Support: "Es war ein super Support, das hat mir wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen geholfen.

" Sein zweiter Schlag landete jedoch gleich im Wasser, aber er vermied danach ein Bogey. Birdies gelangen ihm erst auf den Bahnen zwei bis vier, nachdem er auf den "back nine" gestartet war. Nach zwei Bogeys schloss er mit zwei Schlaggewinnen auf den letzten drei Löchern ab.

"Mit dem Score bin ich ganz zufrieden. Aber hoffentlich kann ich es mir in den nächsten Tagen leichter machen", sagte der Weltranglisten-18.

"Das Spiel war nicht ganz so da, besonders auf den ersten Neun. Vom Abschlag her möchte ich mich auf jeden Fall verbessern, man muss auf dem Platz die Fairways treffen. Das kurze Spiel war daher ziemlich wichtig heute.

" Maximilian Steinlechner spielte unmittelbar hinter Straka und hatte einen Topstart. Der Innsbrucker begann mit drei frühen Birdies und ließ sich auch von einem Bogey und einem Doppelbogey nicht ausbremsen. Am Ende standen acht Schlaggewinne bzw. 5 unter Par auf der Scorekarte des 26-Jährigen.

"Es war sehr solide. Ich habe viele Birdies gemacht, aber auch zwei, drei kleine Fehler. Das passiert, wenn man fünf Stunden am Golfplatz steht. Im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden", lautete Steinlechners Einschätzung.

Am Nachmittag bewies Bernd Wiesberger trotz schwieriger Windbedingungen, dass mit ihm zu rechnen ist. Der 40-jährige Burgenländer erzielte fünf Birdies auf den ersten 15 Bahnen, erst am 16. Loch erwischte ihn ein Schlagverlust.

"Es war ziemlich viel Wind. Mit der Höhenluft hier ist es schwierig, den Ball korrekte Distanzen zu schlagen. Ich habe mir relativ schwergetan damit am Anfang. Aber im Gegenzug habe ich gut geputtet und es dadurch ausgeglichen.

In Summe war es ein schwieriger Tag. Von dem her muss ich zufrieden sein.

" Matthias Schwab präsentierte sich mit einer 68er-Runde (2 unter Par, Rang 37) solide: "Es war nicht einfach, ziemlich böig. Und generell spielt sich der Platz mit dem dicken Rough und harten Grüns schwieriger als erwartet. Dementsprechend bin ich happy mit 2 unter.

" Alexander Kopp überraschte mit einer 69 und darf sich Hoffnungen auf den Cut machen. Die restlichen neun Österreicher spielten über Platzstandard und liegen damit derzeit auf der falschen Seite des Cuts. Die Austrian Alpine Open, ein renommiertes Golfturnier in den österreichischen Alpen, lockt jedes Jahr Top-Golfer an und bietet eine stimmungsvolle Atmosphäre durch die zahlreichen Zuschauer. Die Bedingungen mit Höhenluft und windigen Verhältnissen stellen besondere Herausforderungen an die Spieler.

Während Zhou Yanhan mit einer glänzenden 62er-Runde die Führung übernahm, konnten sich die österreichischen Teilnehmer gemischt präsentieren. Steinlechner und Wiesberger zeigten solide Leistungen, während Straka, der als großer Favorit galt, noch nicht ganz an seine Bestform kam. Die interaktive Präsenz von Wintersportstars wie Dusek, Müller, Steu und Stock unterstrich die Bedeutung des Events auch über die Golfszene hinaus. In den kommenden Runden wird sich zeigen, wer die schwierigen Bedingungen am besten meistert und das Turnier für sich entscheidet.

Die österreichischen Golfer müssen insbesondere an ihren Abschlägen arbeiten, um im Cut zu bleiben oder sich nach vorne zu arbeiten. Besonders bemerkenswert ist die Leistung des jungen Steinlechners, der mit seiner Aggressivität und Vielzahl an Birdies aufhorchen ließ, während der erfahrene Wiesberger mit seinem geduldigen Spiel und starkem Putting überzeugte





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