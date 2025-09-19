Auf der Suche nach Good Vibrations: Erlebnisse, Beziehungen und das Positive im Alltag

Einblicke in das Leben eines Reisenden und Journalisten, der stets nach dem Positiven sucht. Er spricht über neue Beziehungsformen, Reiseabenteuer in Australien und seine Karriere in der Medienwelt. Dabei beleuchtet er die kleinen Freuden des Alltags und gibt persönliche Einblicke.

Sie suchen nach Good Vibrations . Ich bin ein Mensch, der immer nach dem Positiven sucht, egal in welcher Situation. Die Welt ist oft voller schlechter Nachrichten, daher ist es umso wichtiger, die kleinen Freuden des Alltag s zu erkennen und wertzuschätzen. Ob es nun ein freundlicher Moment mit der Kassiererin beim Einkaufen ist, ein Kind, das einen in der U-Bahn anlächelt, oder ein aufmunterndes Zwinkern eines Fremden – diese kleinen Dinge können einen schlechten Tag sofort aufhellen.

Die Suche nach Good Vibrations ist für mich keine geschlechtsspezifische Angelegenheit. Ich finde, Männer und Frauen schwingen auf unterschiedliche Weisen, was die Welt umso spannender macht. Ich mag maskuline Vibes, die Abwechslung und das Unkonventionelle. In meinem neuen Programm beleuchte ich auch neue Beziehungsformen wie die Situationship, eine unverbindliche Beziehung in der Grauzone zwischen Freundschaft und Partnerschaft. Ich sehe darin nichts Schlechtes. Warum nicht, wenn es für den Moment passt? Man muss nur darauf achten, nicht in der Friendzone zu enden. Der Schlüssel liegt in der Kommunikation und dem Respekt füreinander.\Meine Reisen sind für mich eine Quelle der Inspiration und unvergesslicher Erlebnisse. Kürzlich war ich zwei Monate in Australien – leider genau zu der Zeit, als der Zyklon Alfred über das Land fegte, der erste seit Jahrzehnten. Das ist nicht meine erste Begegnung mit einem Wirbelsturm, denn in Thailand hatte ich bereits eine ähnliche Erfahrung gemacht. Man könnte meinen, ich ziehe solche Naturereignisse magisch an! Es ist immer wieder aufregend, seine Komfortzone zu verlassen, denn nur so kann man Neues entdecken und wachsen. Dieses Mal war ich wieder alleine unterwegs, was eine ganz besondere Erfahrung war. Früher war ich die Jüngste in den Hostels, jetzt bin ich oft von 18-Jährigen umgeben, was zu manch amüsanten Situationen führt, von lustigen Clubbesuchen bis zu skurrilen Saufspielen. Was mich in Australien besonders überrascht hat, war die Präsenz von Haien. Anfangs dachte ich, es wäre wie in Tirol, wo es Bären und Wölfe gibt, denen man aber nicht zwangsläufig begegnet. Aber dank meiner Hai-App war ich stets informiert und konnte mich schützen. Ein Koalabär auf dem Arm zu halten, war da deutlich ungefährlicher und ein absolutes Highlight!\Meine berufliche Laufbahn begann in Wien. Ich war Chefredakteur verschiedener Magazine und Teil des Gründungsteams des Seitenblicke Magazins des Red Bull Media House. Zwölf Jahre lang arbeitete ich als Chefreporter beziehungsweise Ressortleiter für Entertainment. Zudem schrieb ich für 110%, das Sport- und Lifestyle-Magazin von Die Presse. Seit 2020 bin ich Redakteur der KURIER Freizeit, wo ich Reportagen, Kolumnen und Texte zu Themen wie Kultur, Gesellschaft, Stil und Reisen veröffentliche. Im Laufe meiner Karriere habe ich Hunderte von Interviews geführt, von Beyoncé und Quentin Tarantino über Woody Allen und Hugh Grant bis zu Jennifer Lopez und Leonardo DiCaprio, sowie in der deutschsprachigen Kulturszene. Ich habe von Filmfestivals in Cannes bis zur Fashion Week in Berlin berichtet. Kino, Literatur und Haselnusseis sind meine großen Leidenschaften. Ich versuche stets, die kleinen Freuden des Lebens zu finden und die positiven Aspekte hervorzuheben, egal wo ich mich befinde oder was ich gerade erlebe





