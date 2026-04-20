Auf der Suche nach einem Herzensplatz: Arabella und das TierQuarTier Wien

Lernen Sie die lebensfrohe Arabella kennen und erfahren Sie mehr über die wichtige Arbeit des TierQuarTiers Wien bei der Vermittlung von in Not geratenen Tieren.

Arabella ist eine wunderbare und bezaubernde Bewohnerin des TierQuarTiers, die mit ihrer aufgeweckten sowie neugierig-aktiven Art sofort die Herzen aller Menschen gewinnt, die sie kennenlernen. Wenn sie neue Umgebungen erkundet, geht sie stets mutig voran, bewahrt dabei aber immer eine gewisse Vorsicht, die es ihr ermöglicht, ihre Umwelt genau zu studieren. Neben ihrem Entdeckerdrang liebt sie es aber auch sehr, in ruhigen Momenten einfach nur entspannt das Geschehen zu beobachten.

Da sie ihrem Alter entsprechend vor Energie nur so strotzt, liebt sie es, ausgiebig zu hoppeln, kleine Höhlen zu buddeln und ihre Umgebung bis in den kleinsten Winkel zu erforschen. Mit ein wenig Geduld und dem richtigen Feingefühl baut sie schnell Vertrauen zu Menschen auf und zeigt sich dann auf ihre ganz eigene, zutrauliche und liebevolle Art. Für Arabella suchen wir daher ein Zuhause, in dem sie ausreichend Platz und zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten vorfindet, um ihren natürlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das TierQuarTier Wien, gelegen in der Süßenbrunner Straße 101 im 22. Wiener Gemeindebezirk, stellt eine der modernsten und wichtigsten Anlaufstellen für in Not geratene Tiere in ganz Österreich dar. Auf einem weitläufigen Areal von insgesamt 9.700 Quadratmetern finden dort bis zu 150 Hunde, die in der Stadt Wien entlaufen sind, als herrenlos aufgegriffen wurden oder aufgrund von Beschlagnahmungen beziehungsweise Abnahmen ein neues Zuhause suchen, ein sicheres Dach über dem Kopf. Neben den Hunden bietet das Tierheim auch für rund 300 Katzen sowie Hunderte weitere Kleintiere eine temporäre Bleibe. Während ihres gesamten Aufenthaltes werden alle Tiere vom professionellen Team des TierQuarTiers medizinisch bestens versorgt, gepflegt und liebevoll betreut, bis ein neues, passendes Plätzchen bei verantwortungsbewussten Menschen gefunden ist. Allerdings ist die Adoption eines Tieres ein Schritt, der wohlüberlegt sein will, denn schließlich müssen sowohl das Tier als auch das potenzielle neue Herrchen oder Frauchen einander erst einmal riechen können. Eine erfolgreiche Vermittlung basiert auf einer harmonischen Verbindung und passenden Rahmenbedingungen im neuen Heim. Aus diesen Gründen legen die Verantwortlichen im TierQuarTier großen Wert darauf, dass beispielsweise Hunde in der Regel erst beim zweiten oder dritten Besuchstermin in ihr neues Zuhause umziehen dürfen, damit eine nachhaltige Bindung entstehen kann. Wer ein ehrliches und ernsthaftes Interesse an der Adoption eines Tieres hat, kann sich jederzeit an das engagierte Vergabeteam wenden. Das Team steht für alle Fragen rund um die Vermittlung und die individuellen Bedürfnisse der Tiere gerne zur Verfügung und freut sich über eine Kontaktaufnahme, die bevorzugt per E-Mail erfolgen sollte, um den Prozess effizient zu gestalten





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