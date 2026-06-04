Audi's Nuvolari: The Strongest and Fastest Audi Ever, Powered by a V8 Hybrid

Audi unveils a new supercar, the Nuvolari, which is not just a successor to the R8 but an escalation with a V8-Hybrid. It boasts 1001 PS, a top speed of 350 km/h, and a unique name: Nuvolari. The Nuvolari is rooted in the history of Audi in motorsports, even if it's just a side note in the history of Ingolstadt. Tazio Nuvolari, a legendary Italian racing driver, celebrated his greatest successes with Italian cars like Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, and Abarth. His brief Auto-Union stint before World War II makes him the father of the Audi Nuvolari. The Nuvolari shares much with Italian sports cars, as its engine is based on the Lamborghini Temerario, consisting of a 4-liter V8 turbo and three electric motors, two of which are located at the front wheels and the third between the 800-horsepower midmotor and the eight-speed double-clutch transmission. The Audi Nuvolari has 1001 PS instead of the advertised 920, a gift from Audi's Chief Technical Officer Rouven Mohr. The prototypes even had Lamborghini bodies to keep people from guessing what was really cooking. The aluminum spaceframe is covered with a carbon fiber skin, and the interior is minimalist and modern, with details that will be available in civilian Audis soon.

Audi bringt nicht einfach nur einen Nachfolger für den vor zwei Jahren ausgelaufenen R8, sondern eskaliert geradezu mit einem V8-Hybrid - Supercar . 1001 PS stark, 350 km/h schnell und – besonders ungewöhnlich – mit einem echten Namen: Nuvolari .

Damit wurzelt der stärkste und schnellste Audi aller Zeiten in der Rennsportgeschichte – wenn auch nur am Rande in jener der Ingolstädter. Denn der "fliegende Mantovaner" Tazio Nuvolari, den Ferdinand Porsche einst als "den größten Fahrer der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" bezeichnete, feierte seine größten Erfolge vor allem mit italienischen Rennwagen: Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Abarth. Sein kurzes Auto-Union-Gastspiel kurz vor dem Zweiten Weltkrieg macht ihn nun zum Paten für den supersportlichen Audi.

Dieser hat ebenfalls viel mit italienischen Sportwagen zu tun: Sein Antrieb basiert auf dem des Lamborghini Temerario, besteht also aus einem Vierliter-V8-Biturbo und drei Elektromotoren, wovon zwei an den Vorderrädern sitzen, der dritte zwischen dem 800 PS starken Mittelmotor und dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Allerdings stehen im Audi statt 920 ganze 1001 PS im Datenblatt. Sozusagen das Einstandsgeschenk von Audis Chief Tecnical Officer Rouven Mohr bei seinem Wechsel von Sant‘Agata Bolognese nach Ingolstadt.

Die Nuvolari-Prototypen trugen sogar Lamborghini-Karosserien, damit ja niemand auf die Idee kam, was für ein heißes Eisen da bereits im Feuer glühte. Bzw. was für eine Carbon-Karosse da gebacken wurde, denn der Alu-Spaceframe des Audi wird von einer Haut aus Kohlefaser überspannt. Gegen Aufpreis wird man das Gewebe sogar bewundern können, das dem Boliden ein Trockengewicht von nur 1730 kg beschert.

Füllt man ein paar Flüssigkeiten ein, geht sich der Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,6 Sekunden und der auf 200 km/h in unter 6,8 Sekunden aus – wenn die Batterie zu mindestens 80 Prozent geladen und auf mindestens 28 Grad temperiert ist. Für beste Straßenlage soll unter anderem die ausgeklügelte Aerodynamik sorgen, die einen durchströmten Vorderwagen (den sogenannten S‑Duct) ebenso umfasst wie einen aktiven Heckflügel, der gesteuert wird wie das aus der Formel 1 bekannte DRS-System.

Audis Formel‑1‑Fahrer lieferten auch Input zur aerodynamischen Abstimmung des Fahrzeuges. Beim Bremsen erreicht das Aerodynamikkonzept des Audi Nuvolari – je nach Fahrsituation – bis über 400 kg Abtrieb. Gebremst wird einerseits mit Zehnkolben-Festsätteln an 420 x 40 Millimeter großen Scheiben vorn und Vierkolben-Sätteln an Scheiben im Format 410 x 32 mm hinten, andererseits mit bis zu 0,3 g über die E-Motoren, wodurch die 7,3-kWh-Batterie geladen wird. Die Stoßdämpfer sind nicht adaptiv, aber einstellbar.

Die nächste Generation des Allradantriebs, genannt "quattro predictive ride", verspricht eine vorausschauende Steuerung der Antriebskräfte, die Sensordaten zu Beschleunigung, Lenkwinkel, Gierrate (Drehbewegung um die Hochachse) und Grip-Niveau miteinbeziehen. Antizipiert das System beispielsweise in einer Kurve einen drohenden Grip-Verlust, greift es vorausschauend ein.

Die Form des 4,74 Meter langen Audi Nuvolari erinnert einerseits an den seligen R8, gerade am Heck aber auch an Lamborghini und insgesamt weist das Design in die Zukunft der Marke, quasi als Keimzelle für künftige Modelle der Marke. Der Innenraum ist kühl und reduziert gestaltet, Details sollen bald auch in zivilen Audis zu finden sein





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