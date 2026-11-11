AUA führt Travel ID für Online-Check-in ein

Die Austrian Airlines ersetzt die Ticketnummer durch die Travel ID. Seit November gilt das neue System für Abflüge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Austrian Airlines (AUA) hat eine fundamentale Änderung in der digitalen Abwicklung von Flugreisen eingeführt. Passagiere müssen sich nicht mehr mit ihrer Bordkartennummer oder ihrem Namen identifizieren, um den Online-Check-in zu starten. Stattdessen ist ab sofort eine sogenannte Travel ID erforderlich. Diese Neuerung soll den Prozess des Eincheckens vereinfachen und beschleunigen, indem sie als zentraler Schlüssel für das Kundenkonto dient.

Einführung der Travel ID bei Austrian Airlines

Diese Umstellung erfolgt nicht für alle Reisenden gleichzeitig auf globaler Ebene. Die erste Phase der Einführung begann bereits am 20. Oktober und galt damals für die meisten Abflüge aus dem österreichischen Heimatmarkt. Seit dem 2. November betrifft die neue Regelung auch Flüge, die von Deutschland, Österreich und der Schweiz starten. Ausgenommen sind vorerst noch die Flughäfen Frankfurt, München und Zürich. Für Abflüge ab München und Zürich sowie für Flüge aus den USA, Kanada und Mexiko ist die Einführung ab dem 16. November vorgesehen. Bis Ende des Jahres soll die Umstellung weltweit abgeschlossen sein, bestätigte die AUA gegenüber dem Nachrichtensender Heute.

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Vorteile und Funktionen der neuen Identifikation

Die Travel ID bringt laut Airline konkrete Vorteile für die Nutzer mit sich. Durch diese digitale Kennung soll das Einchecken schneller, einfacher und unkomplizierter möglich sein. Zudem können Gäste bei Unregelmäßigkeiten sofort informiert werden, da das System direkt mit dem Kundenkonto verknüpft ist. Eine Person kann somit die gesamte Familie oder eine kleine Reisegruppe über ihr eigenes Kundenkonto anmelden. Das bedeutet, dass nur eine einzige Travel ID genügt, um auch Angehörige oder Mitreisende einzuchecken. Dies eliminiert die Notwendigkeit, für jeden einzelnen Passagier separate Login-Daten oder Ticketnummern zu handhaben.

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Alternativen für Passagiere ohne Kundenkonto

Nicht alle Reisenden möchten sich ein kostenfreies Kundenkonto anlegen. Für diese Gruppe bleibt die traditionelle Methode erhalten. Wer sich kein Konto anlegen möchte, kann auch weiterhin am Schalter oder Automaten direkt am Flughafen einchecken. Es gibt noch andere Möglichkeiten, falls die digitale Lösung nicht genutzt wird. Allerdings zielt die Airline darauf ab, die Nutzung der Travel ID zu fördern, da sie den Fluss im Terminal effizienter gestaltet. Passagiere mit Tickets anderer Fluggesellschaften, die mit Airlines der Lufthansa-Gruppe fliegen, sowie Passagiere mit einem Ticket der Lufthansa-Gruppe, die mit einer anderen Fluggesellschaft unterwegs sind, fallen ebenfalls unter diese neuen Regelungen.