AUA führt Gebühr für Handgepäck ein – Economy Basic Tarif kommt

Ab 19. Mai müssen Passagiere der AUA für kleine Kabinenkoffer auf Kurz- und Mittelstreckenflügen bezahlen. Der neue Economy Basic Tarif beinhaltet nur noch einen kleinen persönlichen Gegenstand.

Die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines ( AUA ), Teil der Lufthansa Group, führt ab dem 19. Mai eine neue Gebühren struktur für Handgepäck auf Kurz- und Mittelstreckenflügen ein.

Bisher war die Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers kostenfrei inklusive, doch dies ändert sich mit der Einführung des neuen „Economy Basic“-Tarifs. Dieser neue Tarif beinhaltet lediglich die Mitnahme eines kleinen persönlichen Gegenstands, wie beispielsweise einer Laptoptasche oder eines Rucksacks, dessen maximale Abmessungen 40 x 30 x 15 Zentimeter betragen dürfen. Reisende, die zusätzlich einen kleinen Kabinenkoffer mitnehmen möchten, müssen dafür eine separate Gebühr entrichten. Diese Gebühr beginnt bei 15 Euro und kann je nach Strecke und Buchungszeitpunkt variieren.

Die Lufthansa Group begründet diese Maßnahme mit dem sich wandelnden Reiseverhalten der Passagiere und dem Wunsch, ein noch günstigeres Einstiegsangebot für Tagesreisende und Gelegenheitsflieger zu schaffen. Der neue Tarif soll eine attraktive Alternative für Reisende darstellen, die nur mit minimalem Gepäck unterwegs sind und somit von einem reduzierten Ticketpreis profitieren können. Die Einführung des „Economy Basic“-Tarifs reiht die Lufthansa Group in eine Reihe von anderen Fluggesellschaften ein, die bereits ähnliche Gebührenmodelle für Handgepäck anbieten.

Dazu gehören sowohl traditionelle Airlines wie Air France als auch zahlreiche Billigfluggesellschaften wie Norwegian Air, Ryanair, Transavia, Volotea, Easyjet, Wizz Air und Vueling. Allerdings sind diese Billigfluggesellschaften in der Vergangenheit bereits vom europäischen Verbraucherverband BEUC wegen ihrer restriktiven Handgepäckbestimmungen abgemahnt worden. Die Konsumentenschützer argumentieren, dass jeder Passagier neben einem persönlichen Gegenstand auch einen kleinen Handgepäckkoffer in die Kabine mitnehmen dürfen sollte, da dies als angemessen betrachtet wird. Sie planen, diese Forderung auch gerichtlich durchzusetzen.

Der Airline-Verband A4E, dem auch die Lufthansa angehört, widerspricht dieser Ansicht vehement. A4E argumentiert, dass die Billigtarife mit einem minimalen Gepäckstück bereits von Millionen von Reisenden gebucht werden und diese nicht gezwungen werden sollten, für Leistungen zu bezahlen, die sie nicht benötigen. Die Fluggesellschaften betonen, dass die neuen Tarife den unterschiedlichen Bedürfnissen der Reisenden gerecht werden und eine größere Flexibilität bei der Wahl des Gepäckvolumens ermöglichen. Die Buchung der neuen „Economy Basic“-Tickets für ausgewählte Strecken ist ab dem 28.

April möglich, wobei die Reisen ab dem 19. Mai stattfinden. Reisende, die weiterhin einen kleinen Kabinenkoffer kostenfrei mitnehmen möchten, können sich für höhere Tarife entscheiden, die diese Leistung beinhalten. Die Lufthansa Group betont, dass die Einführung des neuen Tarifs nicht zu einer Reduzierung der Kapazität für Handgepäck im Flugzeug führen wird.

Vielmehr soll durch die Gebührenstruktur ein Anreiz geschaffen werden, unnötiges Gepäck zu vermeiden und somit den Komfort für alle Passagiere zu erhöhen. Die Fluggesellschaften hoffen, dass die neuen Tarife zu einer effizienteren Nutzung des Handgepäckraums im Flugzeug führen und somit die Pünktlichkeit der Flüge verbessern können. Es bleibt abzuwarten, wie die Reisenden auf die neue Gebührenstruktur reagieren werden und ob die Konsumentenschützer mit ihren rechtlichen Schritten Erfolg haben werden.

Die Debatte um die Handgepäckbestimmungen wird voraussichtlich auch in Zukunft weitergehen, da die Interessen der Fluggesellschaften und der Reisenden oft gegensätzlich sind. Die AUA und die Lufthansa Group werden die Entwicklung genau beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, um den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden





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