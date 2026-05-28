AUA-Chefin warnt vor Schrumpfung: Wien als teurer Luftfahrtstandort

Austrian Airlines-Chefin Annette Mann kritisiert die hohen Standortkosten in Wien und warnt vor einer Schrumpfung des Streckennetzes, falls keine Kostensenkungen erreicht werden. Gleichzeitig bietet sie der Politik Wachstumsperspektiven an und erläutert die Einführung von Billigtickets für Vergleichsportale.

Die Austrian Airlines steht unter erheblichem Druck, da Wien als zweitteuerster Luftfahrtstandort Europas gilt. Laut AUA -Chefin Annette Mann belaufen sich die Standortkosten auf das Doppelte des EU-Durchschnitts.

Als Gründe nennt sie ein kleines Einzugsgebiet, nahezu fehlende Industrie, relativ wenig Geschäftsreisende, einen hohen Touristenanteil, hohe Lohnkosten und eine hohe Steuerbelastung. Sollte keine Kostensenkung erreicht werden, drohe eine Schrumpfung statt Wachstum. Insbesondere Bundesländerverbindungen und andere sehr kurze Strecken wären betroffen, da die Lufthansa-Mutter schnell Flugzeuge abziehen könnte, weil die Österreich-Tochter nur Standardflugzeuge erhält, die leicht verlagert werden können. Gleichzeitig lockt Mann die Politik mit Wachstumschancen: einem 13. und 14.

Langstreckenflugzeug samt 700 hochwertigen Arbeitsplätzen, sofern die Standortbedingungen verbessert werden. Auch Ryanair-Chef Michael O'Leary verspricht bei Kostensenkungen die Stationierung weiterer Flugzeuge, nachdem er zuletzt welche abgezogen hatte. Während O'Leary die Politik öffentlich kritisiert, will Mann alle Beteiligten an einen Tisch bringen.

Zudem hat die AUA kürzlich ein Billigticket ohne Koffermitnahme eingeführt, um in Preisvergleichsportalen besser sichtbar zu sein. 75 Prozent der Tickets werden außerhalb Österreichs über solche Portale verkauft. Mann betont, dass man dort mit Einstiegspreisen präsent sein müsse, Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, auch wenn später meisten Kunden Zusatzleistungen hinzufügen





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