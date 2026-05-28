AUA-Chefin warnt: Hohe Standortkosten zwingen zu Schrumpfung

AUA-Chefin Annette Mann warnt vor drastischen Folgen der hohen Standortkosten in Österreich. Ohne Kostensenkungen drohen Streichungen von Strecken und ein Rückzug der Lufthansa. Gleichzeitig lockt sie mit Wachstum bei Verbesserungen.

Die Chefin der Austrian Airlines ( AUA ), Annette Mann , schlägt Alarm: Die hohen Standortkosten in Österreich gefährden die Wettbewerbsfähigkeit der Fluggesellschaft und könnten zu einer massiven Schrumpfung führen.

Im Interview mit airliners.de erklärte Mann, dass die Kosten am Standort Wien doppelt so hoch seien wie im EU-Durchschnitt. Diese Differenz sei nicht länger tragbar. Wenn es nicht gelinge, die Kosten zu senken, werde die AUA anders agieren müssen - eher über Schrumpfung als über Wachstum. Konkret bedeute dies, dass man über die Einstellung von Strecken nachdenken müsse.

Besonders betroffen wären die Bundesländerverbindungen und andere sehr kurze Strecken, die bereits jetzt nur schwer wirtschaftlich zu betreiben seien. Mann betonte, dass die Lufthansa als Mutterkonzern sehr schnell Flugzeuge abziehen könne, da die Österreich-Tochter derzeit nur Standardflugzeuge erhalte, die jederzeit an einen anderen Standort verlagert werden könnten. Dies erhöhe den Druck auf die Verhandlungen mit der Politik zusätzlich. Die AUA habe jedoch ein gutes Angebot gemacht: Falls die Standortbedingungen verbessert würden, sei man bereit, ein 13. und 14.

Langstreckenflugzeug mit 700 hochwertigen Arbeitsplätzen zu stationieren. Mann zeigte sich optimistisch, dass alle Beteiligten dieses Potenzial erkennen und gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Auch Ryanair-Chef Michael O'Leary hat Kostensenkungen gefordert und bereits Flugzeuge aus Wien abgezogen, weil ihm die Kosten zu hoch sind. Anders als O'Leary, der die Politik öffentlich beschimpft, setzt Mann auf Dialog und möchte alle Beteiligten zusammenbringen.

Sie hofft auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Politik, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu sichern. Die AUA hat kürzlich ein neues Billigticket ohne Koffermitnahme eingeführt. Dieses Angebot zielt vor allem darauf ab, in Vergleichsportalen mit einem günstigen Einstiegspreis weit oben gereiht zu werden. Mann erläuterte, dass 75 Prozent der Tickets außerhalb Österreichs verkauft werden, häufig über Preisvergleichsportale.

Wenn die AUA dort nicht mit einem Einstiegstarif auf den ersten drei bis fünf Plätzen präsent sei, sei man raus. Die Kunden würden erst im zweiten Schritt überlegen, ob sie ein Handgepäck brauchen, einen Sitz reservieren wollen oder ein Essen. Ich habe nicht die Illusion, dass sehr viele Menschen komplett ohne Gepäck fliegen. Aber wir brauchen auf den Onlineportalen Einstiegspreise, die Äpfel mit Äpfeln vergleichen, begründete Mann den Schritt.

Das neue Tarifmodell ist ein Versuch, im Wettbewerb mit Billigfliegern wie Ryanair zu bestehen, ohne das gesamte Geschäftsmodell aufzugeben. Die Luftfahrtbranche in Österreich steht vor großen Herausforderungen. Neben den hohen Standortkosten leiden die Airlines unter gestiegenen Treibstoffpreisen, Personalkosten und Umweltauflagen. Die Politik ist gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine nachhaltige Luftverkehrsanbindung ermöglichen.

Sollte dies nicht gelingen, droht nicht nur der AUA eine Schrumpfung, sondern auch der Wirtschaftsstandort Österreich insgesamt könnte Schaden nehmen. Die Ankündigung von Wachstumschancen durch die AUA ist ein positives Signal, doch die Umsetzung hängt von politischen Entscheidungen ab. Die kommenden Monate werden zeigen, ob alle Beteiligten bereit sind, den notwendigen Kompromiss zu finden. Die AUA-Chefin hat jedenfalls klargemacht, dass die Zeit drängt und ohne Veränderungen die Zukunft der Airline in Wien auf dem Spiel steht





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