AUA-Chef: Kerosinpreise beeinflussen Ticketpreise, neue Tarife für Handgepäck-Trolleys

Die Austrian Airlines müssen sich auf höhere Ticketpreise einstellen, da die Treibstoffpreise durch den Krieg im Nahen Osten gestiegen sind. Die CHEFIN der Fluglinie verteidigt jedoch den neuen Economy-Tarif, bei dem sich der Passagier für den Transport von Handgepäck-Trolleys gegen eine Gebühr entscheiden kann, nur wenige Gegenstände sind ausgenommen.

Die Kerosin-Teuerung durch den Krieg im Nahen Osten macht auch vor dem heimischen Luftfahrt-Platzhirsch nicht halt. Die Austrian Airlines müssen sich auf höhere Ticketpreise einstellen.

Gleichzeitig verteidigt AUA-Chefin Annette Mann den neuen Economy-Tarif, bei dem man für Handgepäck-Trolleys aufzahlen muss. Der neue Economy Basic-Tarif auf Kurz- und Mittelstrecken bringt zusätzliche Kosten für die Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers. Wer einen Trolley mitnehmen will, muss diesen dazubuchen und extra bezahlen. Hand-, Laptop-Taschen oder kleine Rucksäcke sind davon ausgenommen.

Die Chefin der Fluglinie verteidigt das Angebot im "Ö1-Mittagsjournal" am Samstag. Sie sagt: "Wer einen Trolley mitnehmen will und sagt, mir ist es das wert, der kann das natürlich weiterhin tun.

" Mit diesem Angebot soll das Angebot nach unten hin erweitert werden, damit die AUA auch bei Vergleichsportalen weiter oben angeführt wird. Und der Low-Cost-Anteil bei der AUA liegt in Wien bei 25 bis 30 Prozent. Aktuell ist die AUA vom Kerosin-Mangel noch nicht, aber vorübergehend muss man höhere Ticketpreise einstellen, da die Treibstoffpreise gestiegen sind. Die Versorgung mit Kerosin ist aber über den Sommer hin gesichert.

In Wien ist man mit der OMV-Raffinerie in Schwechat gut versorgt. In China, Japan und Nordamerika gibt es keinen Kerosinmangel. Binnen Europas kann man aber etwas mehr tanken. In welchem Ausmaß die Preise steigen werden, lässt sich nicht vorhersagen.

Man hat zwei Millionen Preise im Markt. Die Preisänderungen sind auch durch die Nachfrage bestimmt. Bei einem Ticket um 200 Euro könnten es einmal fünf Euro sein, auf einer anderen Destination 30 Euro.





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