Äußere Mariahilfer Straße: Nächste Umbauphase startet für mehr Grün und Radwege

Die Äußere Mariahilfer Straße wird weiter umgestaltet: 45 neue Bäume, erweiterte Grünflächen und ein separater Radweg sollen die Lebensqualität im Grätzl erhöhen. Der zweite Bauabschnitt bis Sommer 2027 verspricht eine 1,3 km lange Radverbindung und eine grüne Allee.

Die Äußere Mariahilfer Straße unterzieht sich einer weiteren umfassenden Umgestaltung, die das Stadtviertel nachhaltig aufwerten soll. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Bauphase beginnen nun die Arbeiten am zweiten Abschnitt zwischen Clementinengasse und Anschützgasse.

Im Fokus stehen dabei die Schaffung von mehr Grünflächen, die Erhöhung des Schattenangebots und die Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger. Die Fertigstellung dieses zweiten Teils ist für Sommer 2027 geplant und wird die Gegend um 45 neue Bäume, über 1.200 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen und einen 700 Meter langen, baulich vom übrigen Verkehr getrennten Radweg für beide Fahrtrichtungen bereichern.

Mobilitätsstadträtin Ulli Sima betont die Kontinuität der Bemühungen und hebt hervor, dass der bereits fertiggestellte erste Abschnitt bereits die positive Entwicklung und das angestrebte Ziel verdeutlicht. Mit der Fortsetzung dieser Maßnahmen entsteht eine durchgängige und qualitativ hochwertige Radverbindung, die sich über insgesamt 1,3 Kilometer vom Gürtel bis zur Anschützgasse erstreckt und somit eine attraktive Alternative für den Alltagsverkehr bietet.

Das ehemals eher grau und als überhitzt empfundene Straßengebiet soll in eine grüne Allee verwandelt werden, die zum Verweilen einlädt. Geplant sind die Anlage neuer Blumenbeete, die Schaffung schattiger Sitzbereiche und die Installation von Nebelstelen, die an heißen Sommertagen für angenehme Kühlung sorgen sollen. Diese Maßnahmen tragen maßgeblich zur Verbesserung des Mikroklimas und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität bei.

Insgesamt werden durch die ersten beiden Bauabschnitte 63 neue Bäume, 100 Grünbeete und 133 Sitzgelegenheiten installiert, was eine signifikante Verbesserung für die Anwohner und Besucher darstellt. Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht vom Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus unterstreicht die Bedeutung einer umfangreichen Bürgerbefragung, die die Forderungen nach mehr Begrünung, attraktiven Aufenthaltsbereichen und einer verbesserten Radinfrastruktur eindeutig bestätigt hat. Er berichtet von einem spürbar positiven Gefühl im bereits umgestalteten ersten Abschnitt und freut sich auf die Fortsetzung dieser erfolgreichen Entwicklung.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Clementinengasse, wo die Seitenstraße durch Verkehrsberuhigung und die Schaffung zusätzlicher Grünflächen sowie Sitzmöbel, ein Wasserspiel und Trinkwasserstellen zu einer noch attraktiveren und kinderfreundlicheren Zone umgestaltet wird. Die NEOS-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner sieht in dieser Umgestaltung auch einen wichtigen Impuls für den lokalen Handel und die Gastronomie, da eine angenehmere Aufenthaltsatmosphäre tendenziell zu höherem Konsumverhalten führt.

Die Vision für die Äußere Mariahilfer Straße endet nicht mit dem zweiten Abschnitt. Ein dritter Bauabschnitt bis zur Schloßallee ist bereits in Planung. Wenn dieser abgeschlossen ist, wird sich die neu geschaffene, klimafitte Rad- und Flaniermeile über eine Länge von fast zwei Kilometern erstrecken und damit nicht nur einen Bezirk, sondern gleich mehrere Wiener Bezirke miteinander verbinden.

Diese erhebliche Ausdehnung unterstreicht das Engagement der Stadt Wien für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die auf die Bedürfnisse von Radfahrern und Fußgängern eingeht, gleichzeitig die Lebensqualität erhöht und zur Bewältigung der klimatischen Herausforderungen beiträgt. Die Umwandlung von einem primär auf den Autoverkehr ausgerichteten Bereich zu einer grünen, verkehrsberuhigten und multifunktionalen Achse ist ein klares Zeichen für eine zukunftsorientierte Stadtplanung.

Die erwartete Steigerung der Aufenthaltsqualität wird nicht nur den Anwohnern zugutekommen, sondern auch die Attraktivität der betroffenen Gebiete für Tourismus und Erholung erhöhen. Die umfassenden Maßnahmen, von der Begrünung über die Schaffung von Sitzgelegenheiten bis hin zur Verbesserung der Radinfrastruktur, zielen darauf ab, ein einladendes und lebenswertes Umfeld für alle zu schaffen.





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