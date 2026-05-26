Attwenger und Hans-Peter Falkner sprechen über Feminismus, Sozialismus und Disco. Attwenger sind nicht die ersten Austro-Musiker, die eine Platte so nannten wie Dr. Gruuf, der bereits 1983 mit einer Wienerischen Version von Captain Sensibles Hit "Wot" eine Platte "Wot" nannte. Das neue Album von Attwenger heißt "Wos" und es gibt eine pophistorische Belehrung und ein Retourgeschenk.

Attwenger und Hans-Peter Falkner verbinden eine Geschichte, die bis in die frühen 1990er zurückreicht. Diesmal hält Falkner ein Geschenk bereit: Als aufmerksamer Leser weiß er um das Beatles-Farbel des Popkritikers – und überlässt ihm eine alte Sammelkarte aus den 1960er-Jahren.

Mit dem Schlagzeuger Markus Binder bildet Falkner seit 1990 das Polka-Slang-Punk-Duo Attwenger.

"Wos" heißt das neue Album, vom Titel her so einsilbig wie die neun davor. Dazu gab es am Ende des Gesprächs eine pophistorische Belehrung und ein Retourgeschenk: Attwenger sind nämlich nicht die ersten Austro-Musiker, die eine Platte so nannten. Dr. Gruuf tat das bereits 1983 mit einer Wienerischen Version von Captain Sensibles Hit "Wot". Und diese Single steht nun in Falkners Atelier, dem Ort des Interviews.

Doch all das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Ernsthaftes zu besprechen gab. Warum nämlich zwei Männer im Jahr 2026 "Feministische Gstanzln" singen und was es mit dem "Sozialismus in Discos" auf sich hat, den Attwenger gleich zu Beginn des Albums einfordern





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