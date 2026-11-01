Attraktivitätsideal: Warum Charakter heute wichtiger ist als Muskelmasse

Studien zeigen: Millennials und Generation Z bewerten Männer anders als in den 90er Jahren. Emotionale Intelligenz und Authentizität gewinnen an Bedeutung gegenüber biologischen Markern.

Bei der Frage, was einen Mann heute als attraktiv empfinden lässt, zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen der Generation der Millennials, die zwischen 1980 und 1995 oder 1996 geboren wurde, und der Generation Z, deren Mitglieder zwischen 1996 und 2010 zur Welt kamen. Die klinische Psychologin Ida Raheb-Moranjkic stellt klar, dass sich die Wahrnehmung von Schönheit fundamental gewandelt hat. Während in den 1990er Jahren biologische Marker wie ein großer, definierter Körperbau, ein markantes Kinn sowie ausgeprägter Haarwuchs als zentrale Attraktivitätsfaktoren galten, hat sich dieser Ansatz in der digitalen Ära verändert. Damals prägten vor allem Fernsehen und Printmedien die Vorstellungen davon, was als attraktiv gilt.

Soziale Medien verändern den Blick

Der Aufstieg sozialer Medien hat diesen traditionellen Blick nachhaltig verändert. Heute werden viel mehr verschiedene Körperformen und Looks dargestellt als noch vor einigen Jahrzehnten. Ida Raheb-Moranjkic erklärt, dass Menschen aus allen Teilen der Welt sichtbar werden. Dadurch wird das Konzept von Attraktivität breiter verstanden und weniger stark an ein bestimmtes, eng gefasstes Aussehen geknüpft. Gleichzeitig tragen die Algorithmen der Plattformen dazu bei, dass bestimmte Ästhetiken, die früher weniger präsent waren, in den sozialen Netzwerken häufiger ausgespielt und dadurch verstärkt werden. Klickt man auf ein Video eines bestimmten Influencers oder Stars, bekommt man kurz darauf häufig noch mehr Inhalte mit derselben Person zu sehen. Dieser Wiederholungseffekt führt dazu, dass Nutzer Gesichter, die sie öfter sehen, eher als attraktiv wahrnehmen.

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Charakter übertrifft Muskelmasse

Klassische, biologisch geprägte Attraktivitätsmerkmale verlieren zunehmend an Bedeutung. Dafür punkten Männer heutzutage bei der Partnersuche eher mit Charaktereigenschaften. Laut der Expertin belegen mehrere Studien, dass emotionale Intelligenz, Hilfsbereitschaft und Authentizität heute entscheidende Faktoren sind. Dies zeigt sich auch bei der Wahl des Mannes des Jahres. Ryan Wyle wurde für diese Auszeichnung gekürt, was für einige Beobachter überraschend kam, da er eben nicht den klassischen, muskelbepackten Mann verkörpert. Die Reaktionen in den Kommentaren waren gemischt. Titel wie Der Witz des Jahres, Sind alle anderen Männer tot und Warum gerade es spiegeln die Verwirrung wider. Eine Userin traf den Kern der Sache jedoch präzise, indem sie festhielt, dass Sexy zu sein nicht nur mit dem Aussehen zu tun hat, sondern auch um Ausstrahlung, Persönlichkeit und Charakter geht.

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Empathie als neuer Standard

Ryan Wyle ist ein Beispiel für diesen Wandel, da er sich nicht nur im Fernsehen, sondern auch im echten Leben als empathischer und gutmütiger Mensch präsentiert. Auf Plattformen wie Instagram wird dies deutlich. Wyle zeigt sich dort regelmäßig mit seiner Familie und versieht die Bilder mit liebevollen Kommentaren. Er hat sich ein Image gebaut, das genau das mitbringt, was die Generation Z heute oft als sexy beschreibt. Es sind Männer, die weniger für nackte Muskelmasse stehen, sondern für Charisma und eine Ausstrahlung, die als einfühlsam, verletzlich und romantisch wahrgenommen wird. Ida Raheb-Moranjkic betont an diesem Beispiel, dass man merkt, wie Attraktivitätsideale einem ständigen gesellschaftlichen Wandel unterliegen. Die Definition von Mannsein und Begehrenswertigkeit ist fluide geworden und reagiert auf kulturelle Verschiebungen.

Hintergrund der Expertise

Die Analyse dieser gesellschaftlichen Trends stützt sich auf die langjährige Erfahrung der Berichterstatterin. Sie absolvierte bereits im Jahr 2004 ihr erstes Ferialpraktikum beim KURIER. In der Folge studierte sie Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien. Ihre journalistische Laufbahn führte sie unter anderem zu TV-Media und zur Sendung Heute, wo sie zuletzt als Ressortleiterin tätig war. Im Jahr 2023 kehrte sie zum KURIER zurück und übernimmt dort die Rolle der Digital-Producer und Redakteurin für Lifestyle-Themen. Ihre persönlichen Leidenschaften umfassen das Ausprobieren neuer Lokale, Binge-Watching und das Lesen guter Bücher. Diese fundierte Hintergrundexpertise ermöglicht es ihr, die Verschränkung von Medienkonsum, psychologischer Wahrnehmung und sich wandelnden Geschlechterbildern präzise zu beleuchten und den Lesern einen tiefen Einblick in die aktuellen Debatten um Attraktivität zu geben.