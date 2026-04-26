Attentatsversuch beim Galadinner: Schütze hatte Trump ins Visier genommen

Bei einem Galadinner in Washington kam es zu einem Attentatsversuch auf US-Präsident Donald Trump. Der Schütze wurde gestoppt, ein Secret Service Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Die Justiz geht von einem gezielten Angriff auf Trump und sein Kabinett aus.

Die Justiz geht davon aus, dass der Schütze beim Galadinner in Washington den US-Präsidenten ins Visier genommen hatte. Kritik an den Sicherheit svorkehrungen wird laut, während Trump selbst versöhnliche Töne anschlägt.

Samstagabend im Hilton Hotel in Washington ereignete sich ein Vorfall, der die politische Landschaft erschütterte. Donald Trump nahm zum ersten Mal an dem jährlichen Galadinner der Journalisten des Weißen Hauses teil, eine Abkehr von seiner bisherigen Praxis, die Teilnahme an dieser Veranstaltung aufgrund seines angespannten Verhältnisses zur Presse stets zu verweigern. Neben CBS-Korrespondentin Weijia Jiang auf der Bühne wirkte die Atmosphäre zunächst entspannt. Doch diese Ruhe wurde jäh unterbrochen, als plötzlich Schüsse fielen.

Ein Mitarbeiter des Secret Service rief „Shots fired“, woraufhin Beamte in voller Montur die Bühne stürmten und Trump sowie Vizepräsident J.D. Vance in Sicherheit brachten. Unter den rund 2600 Gästen brach Panik aus, viele suchten Schutz unter den Tischen, während Teller und Weingläser zu Boden fielen. Es handelte sich um den dritten Vorfall innerhalb von zwei Jahren, bei dem ein bewaffneter Angreifer dem Präsidenten verdächtig nahe kam.

Trump selbst kommentierte die Situation mit den Worten: „Mein Job ist sehr gefährlich“. Das Hilton Hotel Washington war bereits 1981 Schauplatz eines Attentats auf Ronald Reagan. Glücklicherweise war Trumps Leben dieses Mal nicht unmittelbar in Gefahr. Der Attentäter wurde vor dem Betreten des Ballsaals gestoppt.

Überwachungskameras zeigten, wie er zahlreiche Sicherheitsbeamte überwältigen musste, um in den Raum zu gelangen. Dennoch wurde die Sicherheitsstrategie in Frage gestellt. Obwohl es Kontrollen gab, reichte für den Zutritt zum Hotel lediglich die Vorlage des Tickets. Der Verdächtige, ein 31-jähriger Lehrer und Computerspielentwickler aus Kalifornien, hatte im Hotel übernachtet und somit ungehinderten Zugang.

Erst vor dem Ballsaal waren Metalldetektoren installiert, die der Attentäter, bewaffnet mit einer Schrotflinte, einer Pistole und mehreren Messern, passieren wollte. Dabei schoss er einem Secret Service Mitarbeiter in die Brust, der jedoch durch seine Schutzweste nur leicht verletzt wurde. Über das Motiv des Täters konnte zunächst nur spekuliert werden. Das FBI durchsuchte am Sonntag das Haus des Schützen in Torrance, einem Vorort von Los Angeles, nach Hinweisen.

Laut Justizminister Todd Blanche, der das Amt nach dem Rücktritt von Pam Bondi interimistisch übernommen hat, hatte der Verdächtige Trump und sein Kabinett ins Visier genommen.

„Sein Ziel waren Mitarbeiter der Regierung, inklusive des Präsidenten“, erklärte Blanche in einem Interview mit NBC News. Neben Trump und Vance nahmen auch Außenminister Marco Rubio, Gesundheitsminister Robert Kennedy und FBI-Direktor Kash Patel an dem Dinner teil und suchten während der Schüsse Schutz, bevor sie vom Secret Service in Sicherheit gebracht wurden. Trump bestand darauf, dass die Veranstaltung nach dem Vorfall fortgesetzt werden sollte.

CBS-Korrespondentin Weijia Jiang betrat wenige Minuten nach den Schüssen die Bühne und kündigte die Fortsetzung des Programms an. Letztendlich setzte sich jedoch der Secret Service durch und beendete das Galadinner aufgrund des zu hohen Sicherheitsrisikos. Trump kündigte an, das Event innerhalb von 30 Tagen nachholen zu wollen, um ein Zeichen gegen politische Gewalt zu setzen. Seine Teilnahme an dem Treffen der Hauptstadt-Korrespondenten war bereits als Versuch gewertet worden, die politischen Gräben in einem gespaltenen Land zu überbrücken.

CBS und Weijia Jiang, die als linksliberal gelten, hatten Trump in der Vergangenheit kritisch begleitet. Der Vorfall wirft erneut Fragen nach der Sicherheit des Präsidenten und der Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen auf. Die Untersuchung des FBI wird hoffentlich Licht auf das Motiv des Täters werfen und dazu beitragen, ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Die Reaktion Trumps, die Veranstaltung trotz des Anschlagsversuchs fortsetzen zu wollen, zeigt seinen Willen, sich nicht von Gewalt einschüchtern zu lassen und ein Zeichen der Stärke zu setzen





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