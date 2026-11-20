Dänische Behörden haben vier Männer festgenommen, die einen Mordanschlag auf den Rapper Kyivstoner planen sollten. PET ordnet den Vorfall als russische Staatsaktion ein.

Dänische Sicherheitsbehörden haben am Freitag vier Männer festgenommen, die verdächtigt werden, einen geplanten Mordanschlag auf den ukrainischen Rapper Kyivstoner durchgeführt zu haben. Die Festnahmen erfolgten wenige Minuten vor dessen geplanten Konzert in der Nähe von Kopenhagen am 25. September. Der dänische Verfassungsschutz PET wertete den Vorfall als einen klaren Hinweis auf die Einflussnahme russischer Geheimdienste auf dänisches Staatsgebiet.

Polizeieinsatz und Festnahmen vor Konzert

Die Beamten griffen ein, als sich die vier Verdächtigen mit zwei geladenen Pistolen und zwei Messern auf dem Weg zum Veranstaltungsort befanden. Die Festnahmen erfolgten um 21:55 Uhr, also exakt fünf Minuten bevor das Konzert hätte beginnen sollen. Nach der initialen Festnahme weiterer Männer wurde am selben Abend ein vierter Verdächtiger hinzugezogen. Ihm sowie den anderen Festgenommenen wird vorgeworfen, versuchten Mord begangen und einen ausländischen Nachrichtendienst unterstützt zu haben.

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PET warnt vor russischer Aggression

Rasmus Kieffer-Kristensen, der Chef des dänischen Inlandsgeheimdiensts PET, erklärte in Kopenhagen eindeutig, dass es die klare Einschätzung der Behörde sei, dass der Mordanschlag von den russischen Geheimdiensten geplant war. Der Vorfall stelle ein Novum für Dänemark dar und zeuge von einem zunehmend aggressiven und risikobereiten Vorgehen Russlands. Kieffer-Kristensen verwies zudem darauf, dass polnische Behörden bereits im August einen ähnlichen Anschlag auf den Rapper verhindert hätten.

Reaktion der russischen Botschaft

Die russische Botschaft in Kopenhagen äußerte sich zunächst nicht direkt zu den konkreten Vorwürfen gegen die Festgenommenen. Die dänische Regierung reagierte jedoch entschlossen auf die Lage. Außenminister Lars Løkke Rasmussen erklärte, es gehe darum, ein deutliches Signal zu senden. Als Konsequenz verweist Dänemark den russischen Verteidigungsattaché des Landes. Zudem wurde der russische Botschafter in Kopenhagen bei den dänischen Behörden einbestellt, um die Vorgänge zu erörtern.

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Hintergrund und Warnungen des PET

Der Verfassungsschutz PET hatte bereits im September vor einer neuen Taktik Russlands gewarnt. Demnach werbe Russland gezielt Dänen an, um Sabotageakte gegen heimische Rüstungsunternehmen mit Verbindungen zur Ukraine zu planen. Die aktuellen Festnahmen bestätigen diese Einschätzung und zeigen, dass die Bedrohungslage durch ausländische Nachrichtendienste auf dänischem Boden konkret und unmittelbar geworden ist. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, nicht nur die Tat vorbereitet, sondern aktiv bei der Umsetzung geholfen zu haben. Einem Bericht des Senders DR zufolge wiesen die Männer die Vorwürfe vor Gericht zurück.

Politische und sicherheitspolitische Folgen

Die Festnahmen haben zu erheblichen diplomatischen Spannungen zwischen Kopenhagen und Moskau geführt. Die dänische Regierung sieht die Ereignisse als Bestätigung für die Notwendigkeit erhöhter Aufmerksamkeit gegenüber russischen Aktivitäten. Die Tatsache, dass die Tatwaffen bereits geladen waren und sich die Täter kurz vor dem Auftrittsort befanden, unterstreicht die Dringlichkeit der polizeilichen Maßnahmen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun weiter gegen die vier Männer, um das Ausmaß der ausländischen Anweisung und die genauen Planungen des Anschlags aufzuklären.