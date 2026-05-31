Atletico Madrid reagiert auf den Versuch des FC Barcelona, Julian Alvarez abzuwerben

Der FC Barcelona versucht, den argentinischen Star Julian Alvarez abzuwerben. Atletico Madrid reagiert mit spöttischen Posts und fordert die Katalanen heraus. Die Situation zwischen den beiden Teams ist angespannt.

Atletico Madrid hat in den sozialen Netzwerken deutlich gegen den spanischen Rivalen FC Barcelona ausgeteilt. Hintergrund ist der Versuch der Katalanen, den argentinischen Atletico-Star Julian Alvarez abzuwerben.

Die Madrilenen reagierten mit mehreren spöttischen Posts. Auf einem davon ist ein KI-erzeugtes Bild von Barcelonas Jungstar Lamine Yamal im Atletico-Trikot zu sehen. Der Club schrieb: Wir haben ein Fax an den FC Barcelona mit unserem Angebot für den Spielertransfer geschickt: vier Eintrittskarten für das Bad-Bunny-Konzert von morgen, ein jährliches Abonnement für die 'ABC' und eine Tüte mit Sonnenblumenkernen. Wir warten gespannt auf die Antwort, um den Ankündigungspost vorzubereiten.

In weiteren Posts wurde Atletico noch deutlicher. Nein, Atletico Madrid würde so etwas nie tun.

Allerdings leiden wir in den letzten Monaten unter einer systematischen Schmutzkampagne gegen einen unserer Spieler, schrieb der Verein und beklagte: Fake News und ständige Respektlosigkeiten. Auch eine Spitze gegen einen früheren Skandal beim FC Barcelona durfte nicht fehlen. Atletico schrieb: Aber natürlich würde uns auch nicht einfallen, den Vizepräsidenten der Schiedsrichter auf der Gehaltsliste zu haben oder politische Gefallen einzufordern, um Spieler zu registrieren. Respekt und Werte.

Die Reaktion des FC Barcelona auf diese Posts ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch klar, dass die Situation zwischen den beiden Teams angespannt ist. Die Katalanen scheinen bereit, alles zu tun, um den argentinischen Star abzuwerben, während Atletico Madrid sich auf die Verteidigung ihres Spielers konzentriert. Die Zukunft von Julian Alvarez bleibt also noch lange ungewiss.

Die Reaktion des FC Barcelona auf diese Posts ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch klar, dass die Situation zwischen den beiden Teams angespannt ist. Die Katalanen scheinen bereit, alles zu tun, um den argentinischen Star abzuwerben, während Atletico Madrid sich auf die Verteidigung ihres Spielers konzentriert. Die Zukunft von Julian Alvarez bleibt also noch lange ungewiss.

Der FC Barcelona hat noch keine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema abgegeben. Es ist jedoch klar, dass die Situation zwischen den beiden Teams angespannt ist. Die Katalanen scheinen bereit, alles zu tun, um den argentinischen Star abzuwerben, während Atletico Madrid sich auf die Verteidigung ihres Spielers konzentriert. Die Zukunft von Julian Alvarez bleibt also noch lange ungewiss.





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