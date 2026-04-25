Atlantikströmung am Kipppunkt? Neue Studie warnt vor drohendem Kollaps

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Atlantische Meridionale Umwälzströmung (AMOC) möglicherweise kurz vor dem Zusammenbruch steht, mit potenziell verheerenden Folgen für das Klima in Europa und Nordamerika. Die Abschwächung der Strömung könnte zu drastischen Temperaturveränderungen, Dürren und einem Anstieg des Meeresspiegels führen.

Eine erschreckende neue Studie warnt davor, dass die Atlantische Meridionale Umwälzströmung ( AMOC ), ein entscheidendes Element des globalen Klima systems, sich in einer kritischen Phase befindet und möglicherweise kurz vor dem Zusammenbruch steht.

Die Ergebnisse, basierend auf einer Analyse neuester realer Messdaten von Oberflächentemperatur und Salzgehalt im Südatlantik, deuten auf eine deutlich stärkere Abschwächung der Strömung hin, als bisherige Modelle prognostiziert hatten. Die AMOC fungiert als riesiges Förderband im Ozean, transportiert warmes Wasser aus den Tropen nach Norden und kaltes Wasser zurück in den Süden. Dieser Kreislauf ist fundamental für die Stabilisierung des Klimas auf mehreren Kontinenten und die Aufrechterhaltung der Gesundheit mariner Ökosysteme.

Die Studie prognostiziert eine mögliche Abschwächung der AMOC um etwa 51 Prozent im Vergleich zum Zeitraum 1850 bis 1900, was einer Steigerung von rund 60 Prozent gegenüber früheren Schätzungen entspricht. Bereits ein Rückgang von 50 Prozent wird vom Weltklimarat als 'erhebliche Abschwächung' eingestuft. Die Forscher warnen, dass das System sich einem sogenannten Kipppunkt nähert, einem Schwellenwert, nach dessen Überschreitung irreversible Veränderungen eintreten könnten.

Ein vollständiger Kollaps der AMOC hätte verheerende und langfristige Folgen für das globale Klima und die menschliche Zivilisation. In Nordeuropa wären drastische Temperaturstürze zu erwarten, während Südeuropa unter extremen Dürreperioden leiden könnte. Der Meeresspiegel an der Ostküste Nordamerikas würde erheblich ansteigen, was Küstenregionen bedrohen würde. Die Landwirtschaft würde ebenfalls massiv beeinträchtigt, da die Anbaufläche für wichtige Nahrungsmittel wie Weizen und Mais um mehr als die Hälfte reduziert werden könnte.

Diese Pflanzen sind derzeit für rund zwei Fünftel der weltweiten Kalorienversorgung verantwortlich. Die Ursache für die Bedrohung der AMOC liegt in der beschleunigten Erwärmung der Ozeane und dem zunehmenden Zufluss von Süßwasser durch schmelzendes Eis in Grönland und der Arktis sowie durch erhöhten Abfluss von Flüssen. Diese Faktoren stören die Bildung von Nordatlantischem Tiefenwasser in der Nordsee und der Labradorsee, ein Prozess, der für das Funktionieren der AMOC unerlässlich ist.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) betont die Dringlichkeit der Situation und warnt vor den schwerwiegenden Konsequenzen eines Zusammenbruchs. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, die komplexen Wechselwirkungen innerhalb des Klimasystems besser zu verstehen und Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu ergreifen, um die schlimmsten Auswirkungen zu verhindern. Obwohl die genauen Zeitpunkte und das Ausmaß der Abschwächung der AMOC weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen sind, betonen die Forscher, dass die bereits beobachteten Veränderungen und ihre Auswirkungen nicht ignoriert werden dürfen.

Ozeanografin María Paz Chidichimo betont die Bedeutung, neue Forschungsergebnisse in einen breiteren Kontext einzuordnen, räumt aber gleichzeitig ein, dass die Unsicherheiten hinsichtlich des genauen Zeitrahmens und des Ausmaßes der Veränderungen bestehen bleiben. Auch Laura Jackson, eine britische Forscherin, weist darauf hin, dass die Frage, welches Modell die Realität am besten widerspiegelt, noch offen ist.

Dennoch ist die wissenschaftliche Gemeinschaft sich einig, dass die Diskussion über den genauen Zeitpunkt nicht von der Tatsache ablenken darf, dass die AMOC bereits jetzt messbar schwächer wird und dass ihre Auswirkungen bereits spürbar sind. Chidichimo appelliert daher an die Regierungen, sich auf die unvermeidlichen Folgen vorzubereiten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die Studie dient als dringender Weckruf, um die globale Klimakrise ernst zu nehmen und entschlossen zu handeln, bevor es zu spät ist.

Die Zukunft des Klimas und die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen hängen davon ab, ob wir in der Lage sind, die AMOC zu stabilisieren und die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern





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