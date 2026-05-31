Äthiopien wählt neues Parlament unter umstrittenen Bedingungen

Bei der Parlamentswahl in Äthiopien gilt der Sieg von Ministerpräsident Abiy Ahmeds Wohlstandspartei als sicher. Die Wahl ist jedoch von Kontroversen geprägt: In der kriegsgebeutelten Region Tigray wird nicht abgestimmt, Oppositionelle werden behindert und Journalisten ausgewiesen. Experten warnen vor ethnischer Polarisierung und autoritärem Kurs.

Am Montag wählt Äthiopien ein neues Parlament, doch der Wahlausgang gilt als vorbestimmt. Die Wohlstandspartei von Ministerpräsident Abiy Ahmed , der seit 2018 im Amt ist, wird voraussichtlich ihre dominierende Stellung behaupten.

Bereits ein Jahr nach seinem Amtsantritt erhielt er für die Aussöhnung mit Eritrea den Friedensnobelpreis. Seitdem ist viel passiert: Der Tigray-Konflikt forderte schätzungsweise 600.000 Menschenleben, und Ahmeds Regierungsstil wird zunehmend autoritär. Mit 135 Millionen Einwohnern ist Äthiopien nach Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Laut CNN hält Ahmeds Partei bereits fast alle der 547 Parlamentssitze, und es wird erwartet, dass sich daran kaum etwas ändert.

Obwohl die Regierung die Wahl als frei und fair darstellt, gibt es erhebliche Bedenken. In einigen Landesteilen findet überhaupt keine Abstimmung statt. Ahmed begann seine politische Karriere als Teenager in der Demokratischen Organisation des Oromovolkes (OPDO) und studierte unter anderem in Großbritannien und Südafrika. Als Konfliktvermittler machte er schnell auf sich aufmerksam. 2018 wurde er OPDO-Vorsitzender und anschließend Chef des Bündnisses Revolutionäre Demokratische Front der Äthiopischen Völker (EPRDF), wodurch er auch zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.

Seine anfänglichen Reformen waren beachtlich: Er hob den Ausnahmezustand auf und kündigte in seiner Antrittsrede an, den Friedensvertrag mit Eritrea umzusetzen, der auf einem UN-gestützten Schiedsspruch von 2002 basierte. Wenige Monate später wurde der Friedensvertrag unterzeichnet, und politische Gefangene wurden freigelassen. Im Oktober 2019 erhielt er dafür den Friedensnobelpreis. Doch der Frieden hielt nicht lange an.

Ahmed verschob die für 2020 geplanten Wahlen wegen der Corona-Pandemie, und die Regionalregierung von Tigray führte eigene Wahlen durch. Daraufhin entsandte Ahmed im November Truppen in die nördliche Region. Der darauffolgende zwei Jahre dauernde Bürgerkrieg forderte rund 600.000 Todesopfer. Ahmed wurde beschuldigt, die Region auch systematisch ausgehungert zu haben, möglicherweise aus politischen Motiven.

Die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) hatte zuvor die EPRDF dominiert und mit Meles Zenawi den Premierminister gestellt. Bereits 2019 gründete Ahmed seine eigene Wohlstandspartei und intégrierte ehemalige EPRDF-Partner, ließ die TPLF aber außen vor, bevor er sie zur Terrororganisation erklärte. Experten interpretierten dies als Versuch, durch eine zentralistischere Partei den Einfluss der Ethnien zurückzudrängen. Stattdessen führte es zu stärkerer ethnischer Polarisierung.

Der Politikwissenschaftler Surafel Getahun sagte CNN: Äthiopien sei heute stärker gespalten denn je. Die vorherrschende ethnische Feindseligkeit habe das soziale Gefüge zerrissen. Wirtschaftspolitisch scheint Ahmed zunächst erfolgreich: Addis Abeba wurde modernisiert, und die Stadt boomt.

Allerdings stieg der Armutsanteil in der Hauptstadt auf ein Viertel. Das Wirtschaftswachstum lag bei über sechs Prozent, und das Pro-Kopf-BIP verdoppelte sich auf etwa 1.133 US-Dollar. Dennoch leben laut Weltbank 43 Prozent der Bevölkerung von weniger als 3 US-Dollar täglich. Gleichzeitig wurde Ahmeds Regierung autoritärer: Oppositionelle und Journalisten wurden inhaftiert.

Auf der Pressefreiheitsrangliste von Reporter ohne Grenzen liegt Äthiopien auf Platz 149 von 180. Zur dieswöchigen Wahl wurden etliche internationale Journalisten, darunter BBC-Reporter, ausgewiesen. Zwar sind 47 Parteien zugelassen, doch Beobachter berichten von systematischer Einschüchterung der Opposition. Ahmeds Wohlstandspartei tritt in 461 der 547 Wahlkreise an, während die größte Oppositionspartei Ezema nur in 293 antritt.

In den bevölkerungsreichen Regionen Amhara und Oromi soll trotz Unruhen gewählt werden, aber die Opposition bezweifelt das und beklagt, dort keinen Wahlkampf führen zu können. In der Region Tigray, wo etwa sechs Millionen Menschen leben, findet überhaupt keine Wahl statt. Diese Ausschlüsse könnten den Tigray-Konflikt erneut eskalieren lassen





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