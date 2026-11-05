AT&S Quartalsgewinn steigt auf 125 Mio. Euro

Halbleiterhersteller AT&S verzeichnet im Q2 starken KI-Antrieb mit 681,9 Mio. Euro Umsatz und 125,4 Mio. Euro Gewinn. CEO Mertin sieht Boom als langfristigen Trend. Mehr Details zur Expansion.

Der steirische Halbleiter- und Substrathersteller AT&S hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 finanzielle Rekordwerte erreicht. Das Unternehmen erzielte einen währungsbereinigten Umsatz von 681,9 Millionen Euro, was einem Plus von 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Wert markiert den höchsten Quartalsumsatz in der gesamten Firmengeschichte. Gleichzeitig drehte sich das Konzernergebnis nach einem Verlust von 7,6 Millionen Euro im Vorjahr zu einem Gewinn von 125,4 Millionen Euro.

Explosion der KI-Nachfrage treibt Zahlen

CEO Michael Mertin führt diesen massiven Erfolg direkt auf den anhaltenden KI-Boom zurück. Die Nachfrage nach KI-relevanten Komponenten sei noch lange nicht abgeschlossen, betonte der CEO. Im ersten Halbjahr 2026/27 stieg der Erlös des im Wiener Leitindex ATX notierten Konzerns um 45,4 Prozent auf 1.230,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) legte im Halbjahr um 134,1 Prozent auf 409,0 Millionen Euro zu. Die EBITDA-Marge verbesserte sich dadurch von 20,6 auf 33,2 Prozent. Der gesamte Konzerngewinn belief sich in den ersten sechs Monaten auf 166,2 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 63,5 Millionen Euro verbucht wurde.

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Technologischer Wandel bei Substraten

Die wirtschaftliche Entwicklung ist eng mit der technologischen Weiterentwicklung der Substrate verknüpft. Das Geschäft mit IC-Substraten hat sich durch KI-Anwendungen mehr als verdoppelt. Die Wertschöpfung hat sich drastisch verändert: Während klassische Substrate früher kleine Teile von 5 x 5 cm für etwa 8 US-Darstellten, liegen aktuelle KI-Substrate an der Spitze bereits bei etwa 200 US-Dollar. CEO Michael Mertin prognostiziert, dass künftige Substrate in der Größe eines Tablets etwa 1.000 US-Dollar pro Stück kosten werden.

Dabei kommen auf diese Substrate Komponenten hinzu, die ihrerseits nochmals mehrere tausend US-Dollar kosten. Diese Preissprünge und Wertsteigerungen zeigen, dass AT&S nicht mehr als bloßer Lohnhersteller wahrgenommen wird. Das Unternehmen positioniert sich mittlerweile als globales Technologieunternehmen, das mit Kunden wie Microsoft, Amazon oder Google eng zusammenarbeitet. Hinter den Investitionen stehen fundamentale und langfristige Geschäftsmodelle dieser globalen Tech-Konzerne, was für einen stabilen Absatz sorgt.

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Risikoteilung mit Kunden sichert Wachstum

Finanzvorstand Gerrit Steen betonte das neue Modell der Risikoteilung bei Ausbauprojekten wie am Standort Kulim in Malaysia mit Partnern wie AMD und Marvell. Das Unternehmen hat mit Kunden Vereinbarungen getroffen, die diese Investitionen finanzieren. Dadurch müssen keine eigenen Vorleistungen erbracht werden, da die Kunden in Vorleistung gehen. Es gebe langfristige Abnahmeverpflichtungen, die in der Regel fünf Jahre dauern. Dies ermöglicht es AT&S, in Wachstum zu investieren, während gleichzeitig Cashflow generiert wird.

Relevante Investitionen aus den laufenden Projekten sind im aktuellen Ergebnisbericht noch nicht voll enthalten. CEO Michael Mertin wies Bedenken vor einem raschen Abflauen der Nachfrage entschieden zurück. Derzeit würden Rechenzentren im Bau und in der Planung sein, doch dies stelle nur die Spitze des Eisbergs dar. Die fundamentalen Investitionen der globalen Tech-Konzerne seien die treibende Kraft hinter diesem Bedarf.

Finanzstruktur und Ausblick für das Jahr

Der operative Cashflow lag im ersten Halbjahr mit 100,4 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 209,4 Millionen Euro. Finanzvorstand Gerrit Steen begründete dies mit der bewussten Rückführung des teuren internationalen Factoring-Programms. Durch die erfolgreiche Emission einer neuen Hybrid-Wandelschuldverschreibung über 400 Millionen Euro mit 2,5 Prozent Kupon und die vorzeitige Tilgung der Alt-Hybridanleihe über 350 Millionen Euro im Oktober spare AT&S jährlich 10 Millionen Euro an Zinsaufwand. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA verbesserte sich von 3,2x auf 2,0x.

Die Eigenkapitalquote lag zum Stichtag 30. September 2026 bei 23,9 Prozent. Pro forma nach Tilgung der Alt-Hybridanleihe betrug sie 25,5 Prozent. CEO Michael Mertin betonte die Priorität des Eigenkapitalaufbaus, um die Liquidität nachhaltig abzusichern und das Unternehmen krisenfest aufzustellen. Für das Gesamtjahr 2026/27 bestätigt das Management den Ausblick mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 45 bis 55 Prozent. Die EBITDA-Marge wird zwischen 32 und 37 Prozent erwartet, bei geplanten Investitionen von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro. Eine Dividende steht für das laufende Geschäftsjahr nicht in Aussicht.