Asylquartier in Lienz schließt: 48 Menschen und 70 Jobs betroffen

Das Asylquartier der TSD im Lienzer Sporthotel schließt Ende Jänner. Grund sind sinkende Asylzahlen im Land Tirol. Über 48 Bewohner müssen umziehen, bis zu 70 Jobs fallen weg.

Die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) beenden mit Ende Jänner die Operation des Asylquartiers im Lienzer Sporthotel. Diese Schließung markiert den offiziellen Startpunkt für eine Serie weiterer Rückzugmaßnahmen im Bereich der Unterbringung von Asylwerbern in der gesamten Region Tirol. Die aktuellen Entwicklungen zeigen deutlich, wie sich die demografische Lage im Bereich der Asylpolitik auf die Infrastrukturentwicklung auswirkt.

Schließung des Quartiers in Lienz und Umzug der Bewohner

Insgesamt müssen 48 Menschen das aktuelle Quartier in Lienz verlassen und ihre Wohnungen oder Unterkünfte innerhalb des Systems wechseln. Die Gruppe der Betroffenen setzt sich aus verschiedenen Personengruppen zusammen, wobei auch Minderjährige sowie schulpflichtige Kinder und Jugendliche in die Maßnahmen einbezogen sind. Das Land Tirol hat gegenüber den Medien, insbesondere gegenüber ORF Tirol, bestätigt, dass für alle Betroffenen eine geeignete alternative Unterbringung im Rahmen der Grundversorgung sichergestellt wird. Damit soll gewährleistet werden, dass der Auszug keine Lücke in der sozialen Absicherung der Menschen hinterlässt.

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Ökonomische Gründe und sinkende Bedarfszahlen

Die offizielle Begründung für die Schließung des Standorts in Lienz liegt primär im deutlich gesunkenen Bedarf an Plätzen sowie in der mangelnden Wirtschaftlichkeit des Betriebs. Hinzu kommt, dass der bestehende Mietvertrag für die Räumlichkeiten im Sporthotel ausläuft und keine Verlängerung oder Neuausschreibung stattfindet. Diese ökonomischen Faktoren zwingen die Verantwortlichen dazu, die Ressourcen neu zu verteilen und nicht mehr benötigte Flächen zu kündigen.

Die Zahlen in der Grundversorgung sind in den letzten Monaten signifikant zurückgegangen. Das Land Tirol projiziert, dass die Zahl der Menschen in der Grundversorgung bis Ende 2026 auf unter 2.000 sinken wird. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt das Ausmaß dieses Rückgangs: Vor drei Jahren waren noch rund 5.000 Menschen in dieser Versorgungsform untergebracht. Dieser drastische Rückgang von der Hälfte der damaligen Zahl auf das aktuelle Niveau ist der treibende Faktor für die Umstrukturierung.

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Folgen für Mitarbeiter und Arbeitsplätze

Neben den Unterkünften betreffen die Kürzungen auch den Personalbestand der Tiroler Sozialen Dienste. Die TSD haben im Zusammenhang mit den geplanten Schließungen von Unterkünften auch Kündigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angekündigt. Laut den aktuellen Plänen sollen im kommenden Jahr bis zu 70 Personen von diesen Personalmaßnahmen betroffen sein. Dies verdeutlicht, dass die Effizienzsteigerungen nicht nur die räumliche Struktur, sondern auch die personelle Kapazität der zuständigen Dienstleister fundamental verändern.

Perspektiven durch Politik und Landesrat

Laut dem Büro des zuständigen Landesrates Philip Wohlgemuth (SPÖ) gehen die sinkenden Zahlen auch mit geringeren Einnahmen einher. Diese finanzielle Entwicklung begründet die Strategie, in den kommenden Monaten weitere Unterkünfte zu schließen. Philip Wohlgemuth steht somit vor der Aufgabe, die Haushaltsmittel im Bereich der Grundversorgung an die realen Bedarfszahlen anzupassen, während gleichzeitig die soziale Mindestsicherung für die verbleibenden Menschen gewährleistet werden muss. Die langfristige Planung sieht vor, die Infrastruktur an die neue, niedrigere Realität anzupassen.