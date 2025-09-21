Asylanträge in Österreich weiter rückläufig: Rückgang setzt sich auch europaweit fort

Die Zahl der Asylanträge in Österreich sinkt weiter. Im August wurden weniger Anträge gestellt, was den Trend eines europaweiten Rückgangs widerspiegelt. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der Menschen in Grundversorgung, während Abschiebungen und negative Bescheide weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Der Rückgang der Asylanträge in Österreich setzt sich fort, wobei sowohl die absoluten Zahlen als auch die europaweiten Vergleiche auf eine Abnahme hindeuten. Im August wurden 1.403 Asylanträge gestellt, 179 weniger als im Vormonat, was den Trend der sinkenden Antragszahlen verstärkt. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 11.622 Anträge gestellt, ein Rückgang von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 17.171 Anträge verzeichnet wurden. Bemerkenswert ist, dass nur 4.

545 der heuer gestellten Anträge originär waren, also von Personen, die erstmals in Österreich einen Asylantrag stellten. Der Rest der Anträge entfällt größtenteils auf Mehrfachantragsteller und Folgeanträge, was die Komplexität der Asylverfahren unterstreicht. Ein EuGH-Urteil hat dazu geführt, dass auch Frauen, denen lediglich subsidiärer Schutz gewährt wurde, nun einen Asylantrag stellen können, was die Anzahl der Anträge beeinflusst.\Dieser Trend des Rückgangs ist nicht auf Österreich beschränkt, sondern spiegelt sich in ganz Europa wider. Bis Ende August gab es europaweit 528.444 Asylanträge, was einem Rückgang von 20 Prozent bzw. 131.968 Anträgen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Während einige Länder wie Lettland, Luxemburg und Kroatien einen Anstieg der Anträge verzeichneten, verzeichneten viele andere Staaten deutliche Rückgänge, darunter Zypern, Bulgarien, Rumänien, Deutschland, die Niederlande und Italien. In der europaweiten Statistik, bezogen auf die Bevölkerung, liegt Österreich auf dem 11. Platz. In Bezug auf die absoluten Zahlen befindet sich Österreich EU-weit an 9. Stelle, hinter Belgien, der Schweiz und den Niederlanden, aber vor Polen und Irland. Das Bundesamt für Fremdenwesen (BFA) hat im August 20.790 Verfahren negativ beschieden oder eingestellt, was die Effizienz der Behörden bei der Bearbeitung von Asylanträgen widerspiegelt. Bis Ende August verzichteten 1.269 Personen freiwillig auf Schutz und verließen Österreich während des Verfahrens. In 6.984 Fällen wurde Asyl oder subsidiärer Schutz gewährt. Antragsteller aus Marokko, Georgien und Indien hatten im August keine Chance auf Asyl, was auf die Anwendung von Schnell- und Eilverfahren hindeutet. Bis Ende August wurden 446 negative Entscheidungen innerhalb kurzer Zeit, nämlich 28 Stunden oder 72 Stunden in der ersten Instanz getroffen. \Die Abschiebungen spielen eine zentrale Rolle in der Asylpolitik. Das BFA führte 9.080 Abschiebungen durch, davon 4.717 eigenständige Ausreisen und 4.363 zwangsweise. Bemerkenswert ist, dass jeder Zweite der Abgeschobenen strafrechtlich verurteilt war, was die Notwendigkeit der Abschiebungen unterstreicht. Zusätzlich wurden 619 Dublin-Überstellungen durchgeführt, darunter 75 Afghanen, 69 Syrer und 67 Algerier. Die sinkenden Asylanträge und Abschiebungen haben auch Auswirkungen auf die Unterbringung von Asylwerbern. Aktuell befinden sich 55.923 Menschen in Grundversorgung, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu knapp 93.000 zu Jahresbeginn 2023. Dies ermöglicht Einsparungen, beispielsweise durch die Reduzierung der Bundesquartiere von über 30 auf aktuell acht. Mit dem Rückgang der illegalen Grenzübertritte wird auch die Infrastruktur reduziert. Die Lage in Spielfeld bleibt stabil, wobei die Containergebäude und das Anhaltezelt für grenzpolizeiliche Schwerpunktaktionen bestehen bleiben. Der Abbau von Zelten an der Grenzkontrollstelle und in Nickelsdorf verdeutlicht diese Entwicklung. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sah sich kürzlich Kritik für einen Besuch einer Delegation der Taliban ausgesetzt. Sowohl die SPÖ als auch die Grünen äußerten Bedenken. Das Ministerium rechtfertigte die Gespräche auf technischer Ebene, um verurteilte afghanische Straftäter abzuschieben. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verteidigte den Besuch ebenfalls, indem er betonte, dass die Abschiebung kein Zeichen der Billigung des Regimes sei





Vorarlberg / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Asylanträge Österreich Rückgang Abschiebungen Grundversorgung

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frauen-Rugby in Österreich: Viel Herzblut und die Strahlkraft von Ilona MaherWeltweit zählt Rugby zu den am schnellsten wachsenden Sportarten bei Frauen, wie die laufende WM in England mit neuen Rekordmarken belegt. Auch in Österreich rangeln Spielerinnen im Scrum und...

Weiterlesen »

Neonazi-Szene in Österreich: Expansion, Gewalt und die Rolle alter WeinkellerDie rechtsextreme Szene in Österreich wächst und verjüngt sich. Die Rolle von Gottfried Küssel, Gewaltbereitschaft und die Bedeutung von Immobilienkäufen in Niederösterreich werden beleuchtet. Wie gefährlich ist die Szene wirklich?

Weiterlesen »

Komplexe Gesetze belasten die Wirtschaft: Italien zahlt Milliarden, Österreich leidet mitUnklare und komplizierte Gesetze verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden. Studien zeigen, wie die Wirtschaft durch schwer verständliche Rechtsvorschriften beeinträchtigt wird. Italien verliert jährlich Milliarden, Österreich hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Experten fordern Vereinfachungen und klarere Regeln, um Unternehmen zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Weiterlesen »

Asylanträge in Österreich weiter rückläufig: 32-prozentiger Rückgang seit JahresbeginnDie Zahl der Asylanträge in Österreich sinkt weiter, während europaweit ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen ist. Das Innenministerium meldet einen deutlichen Rückgang der Anträge, während die Grundversorgung ebenfalls weniger Menschen umfasst. Kritik gab es für einen Besuch von Innenminister Karner bei den Taliban.

Weiterlesen »

'Hart und gerecht' – Asylanträge in Österreich sinken'Asylanträge in Österreich sinken 2025 deutlich, Abschiebungen und Einsparungen steigen. Aktuelle Zahlen und Entwicklungen im Überblick.'

Weiterlesen »

Die 10 besten Campingplätze in ÖsterreichZelt, Camper, Glamping: Camping liegt voll im Trend. Ein Reiseportal hat die beliebtesten Campingplätze in Österreich und international ermittelt.

Weiterlesen »