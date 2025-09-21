Asylanträge in Österreich weiter rückläufig: 32-prozentiger Rückgang seit Jahresbeginn

Die Zahl der Asylanträge in Österreich sinkt weiter, während europaweit ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen ist. Das Innenministerium meldet einen deutlichen Rückgang der Anträge, während die Grundversorgung ebenfalls weniger Menschen umfasst. Kritik gab es für einen Besuch von Innenminister Karner bei den Taliban.

Der Rückgang der Asylanträge in Österreich setzt sich fort, wie aktuelle Daten des Innenministerium s zeigen. Im August wurden erneut weniger Anträge gestellt, was den anhaltenden Trend der sinkenden Asylgesuche unterstreicht. Seit Jahresbeginn 2024 sind insgesamt 11.622 Asylanträge in Österreich eingegangen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem 17.171 Anträge verzeichnet wurden, entspricht dies einem Rückgang von 32 Prozent. Allein im August wurden 1.

403 Asylanträge gestellt, was einem Rückgang von 179 Anträgen gegenüber Juli entspricht. Der Großteil der Anträge kam aus Afghanistan. Bemerkenswert ist, dass von den heuer gestellten Anträgen lediglich 4.545 originäre Anträge waren, also Erstanträge von Personen, die sich erstmals in Österreich aufhielten. Der Rest entfiel vor allem auf Mehrfachantragsteller. Von den 405 im August gestellten Anträgen aus Afghanistan waren nur 195 neu, während die restlichen Anträge Folgeanträge oder Anträge von in Österreich geborenen Kindern betrafen. Eine besondere Entwicklung ergibt sich durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das dazu führt, dass schutzberechtigte Frauen in Österreich auch dann Asylanträge stellen können, wenn ihnen lediglich subsidiärer Schutz gewährt wurde.\Auch europaweit ist ein Rückgang der Asylanträge zu beobachten. Bis Ende August 2024 gab es in Europa 528.444 Asylanträge, was einem Rückgang von 20 Prozent oder 131.968 Anträgen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Während die Anträge in einigen Ländern wie Lettland, Luxemburg und Kroatien gestiegen sind, verzeichneten viele andere Staaten deutliche Rückgänge, insbesondere Zypern, Bulgarien, Rumänien, Deutschland, die Niederlande und Italien. Bezogen auf die Bevölkerungszahl liegt Österreich im europäischen Vergleich auf Platz 11. Bei den absoluten Zahlen rangiert Österreich europaweit auf Platz 9, hinter Belgien, der Schweiz und den Niederlanden, aber vor Polen und Irland. Das Bundesamt für Fremdenwesen (BFA) hat im August 20.790 Verfahren negativ beschieden oder eingestellt. Bis Ende August verzichteten 1.269 Personen freiwillig auf ihren Schutzstatus und verließen Österreich während des Verfahrens. In 6.984 Fällen wurde Asyl oder subsidiärer Schutz gewährt. Antragsteller aus Marokko, Georgien und Indien hatten im August keine Aussicht auf Asyl, wobei das BFA weiterhin auf Schnell- und Eilverfahren setzt. Bis Ende August wurden 446 negative Entscheidungen in der ersten Instanz innerhalb von 28 bzw. 72 Stunden getroffen. Von den insgesamt 9.080 Abschiebungen des BFA reisten 4.717 Personen eigenständig aus, während 4.363 zwangsweise abgeschoben wurden. Aus dem Innenministerium verlautete, dass bei den Abschiebungen jeder zweite Betroffene strafrechtlich verurteilt sei. Unter anderem wurden bis Ende August 619 Dublin-Überstellungen durchgeführt, darunter 75 Afghanen, 69 Syrer und 67 Algerier.\Die Zahl der Menschen in Grundversorgung ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Aktuell befinden sich 55.923 Personen in der Grundversorgung, eine deutliche Reduzierung gegenüber Anfang 2023, als knapp 93.000 Menschen in der Grundversorgung waren. Diese Entwicklung ermöglicht Einsparungen. So konnte die Anzahl der Bundesquartiere von mehr als 30 auf aktuell acht reduziert werden, wie aus dem Ministerium von Gerhard Karner (ÖVP) verlautete. Da die Zahl der illegalen Grenzübertritte abnimmt, wird auch die Infrastruktur angepasst. Die Situation in Spielfeld wird als stabil beschrieben, wobei die Containergebäude und das Anhaltezelt für grenzpolizeiliche Schwerpunktaktionen erhalten bleiben. Im Bereich der Grenzkontrollstelle werden jedoch vier Zelte abgebaut, die bis Ende September verschwunden sein werden. Auch in Nickelsdorf im Burgenland wurden vier Großraumzelte demontiert. Innenminister Karner geriet zuletzt in die Kritik, nachdem er eine Delegation der Taliban empfangen hatte. Kritiker von SPÖ und Grünen bemängelten den Besuch. Das Innenministerium rechtfertigte die Gespräche auf technischer Ebene, um afghanische Straftäter in ihr Heimatland abschieben zu können. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verteidigte den Besuch am Samstag und betonte, dass die Abschiebung von Straftätern nicht als Zustimmung zur Taliban-Regierung gewertet werden dürfe





DiePressecom / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Asylanträge Österreich Rückgang Innenministerium Abschiebung Grundversorgung

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frauen-Rugby in Österreich: Viel Herzblut und die Strahlkraft von Ilona MaherWeltweit zählt Rugby zu den am schnellsten wachsenden Sportarten bei Frauen, wie die laufende WM in England mit neuen Rekordmarken belegt. Auch in Österreich rangeln Spielerinnen im Scrum und...

Weiterlesen »

„Wirkt wie Zoll“: Marterbauer will sich bei EU-Ministertreffen gegen „Österreich-Aufschlag“ einsetzen„Wir sind ganz stark darauf ausgerichtet, das wegzubringen“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer über territoriale Lieferbeschränkungen.

Weiterlesen »

Österreich-Aufschlag – nun reicht es dem Finanzminister'Österreich-Aufschlag: Finanzminister Marterbauer kritisiert hohe Preise durch Lieferbeschränkungen und fordert Investitionen für EU-Wirtschaft.'

Weiterlesen »

Marterbauer fordert Ende des 'Österreich-Aufschlags'Finanzminister Marterbauer will überhöhte Preise für Markenprodukte in Österreich senken. Erfahren Sie mehr über die EU-Diskussionen und Strategien.

Weiterlesen »

Hitzerekord-Comeback: Österreich erlebt spätesten Hitzetag seit MessbeginnTrotz eines verregneten Sommers erlebt Österreich ein unerwartetes Hitze-Comeback mit Rekordtemperaturen. Zahlreiche Rekorde wurden gebrochen, darunter der späteste Hitzetag seit Messbeginn in mehreren Städten und auf Bergen in großer Höhe.

Weiterlesen »

Katholikenanteil in Österreich erstmals unter 50 Prozent gefallenDie jüngsten Zahlen zeigen einen historischen Wendepunkt: Der Anteil der Katholiken in Österreich ist erstmals unter 50 Prozent gesunken. Während die Bischofskonferenz von 'weitgehend stabilen' Entwicklungen spricht, deuten die Daten auf einen anhaltenden Mitgliederschwund und finanzielle Herausforderungen für die katholische Kirche hin.

Weiterlesen »