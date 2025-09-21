Asylanträge in Österreich sinken weiter, europaweiter Trend bestätigt

Die Zahl der Asylanträge in Österreich geht zurück, was sich im August fortsetzte. Gleichzeitig sinken die Antragszahlen auch europaweit. Das Innenministerium plant, die Infrastruktur für Grenzübertritte anzupassen, während die Diskussionen um den Umgang mit der Taliban andauern.

Der Rückgang der Asylanträge in Österreich setzt sich fort, während europaweit ebenfalls ein deutlicher Rückgang verzeichnet wird. Im August wurden in Österreich 1.403 Asylanträge gestellt, ein Rückgang von 179 im Vergleich zum Juli. Seit Jahresbeginn 2024 wurden insgesamt 11.622 Asylanträge gestellt, was einem Rückgang von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (17.171 Anträge) entspricht. Die meisten Anträge kamen aus Afghanistan, wobei nur ein Teil davon Erstianträge waren.

Der Rest entfiel auf Folgeanträge oder Anträge von in Österreich geborenen Kindern. Ein EuGH-Urteil hat zudem dazu geführt, dass weibliche Schutzberechtigte in Österreich Anträge stellen, selbst wenn ihnen nur subsidiärer Schutz gewährt wurde. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in europaweiten Trends wider.\Europaweit ist die Zahl der Asylanträge bis Ende August 2024 um 20 Prozent oder 131.968 Anträge auf insgesamt 528.444 gesunken. Während einige Länder wie Lettland, Luxemburg und Kroatien einen Anstieg verzeichneten, verzeichneten viele andere Staaten erhebliche Rückgänge, darunter Zypern, Bulgarien, Rumänien, Deutschland, die Niederlande und Italien. Österreich liegt in der europaweiten Statistik, bezogen auf die Bevölkerung, auf dem 11. Platz. Bei den absoluten Zahlen rangiert Österreich EU-weit an 9. Stelle, hinter Belgien, der Schweiz und den Niederlanden, aber vor Polen und Irland. Die Behörden haben im August 20.790 Verfahren negativ beschieden oder eingestellt. Bis Ende August haben 1.269 Personen freiwillig auf Schutz verzichtet und das Land verlassen. In 6.984 Fällen wurde Asyl oder subsidiärer Schutz gewährt. Antragsteller aus Marokko, Georgien und Indien hatten im August keine Chance auf Asyl. Das Bundesamt für Fremdenwesen (BFA) setzt weiterhin auf Schnell- und Eilverfahren. Bis Ende August wurden 446 negative Entscheidungen innerhalb kurzer Frist (28 bzw. 72 Stunden) in der ersten Instanz getroffen. Von den 9.080 Abschiebungen des BFA erfolgten 4.717 Ausreisen eigenständig, 4.363 zwangsweise. Das BMI merkte an, dass etwa die Hälfte der Abgeschobenen strafrechtlich verurteilt waren. Insgesamt wurden bis Ende August 619 Dublin-Überstellungen durchgeführt, darunter 75 Afghanen, 69 Syrer und 67 Algerier. Parallel dazu verzeichnet Österreich eine deutliche Reduzierung der Menschen in Grundversorgung.\Die Anzahl der Menschen in Grundversorgung ist in den letzten zwei Jahren erheblich gesunken, von knapp 93.000 zu Jahresbeginn 2023 auf aktuell 55.923. Dies ermöglicht Einsparungen, da die Zahl der Bundesquartiere von über 30 auf acht reduziert werden konnte. Dieser Rückgang spiegelt sich auch in der Infrastruktur wider, da weniger illegale Grenzübertritte verzeichnet werden. Die Lage in Spielfeld gilt als stabil, wobei die Containergebäude und das Anhaltezelt für grenzpolizeiliche Schwerpunktaktionen erhalten bleiben. Vier Zelte im Bereich der Grenzkontrollstelle werden abgebaut, ein Prozess, der bis Ende September abgeschlossen sein soll. Auch in Nickelsdorf im Burgenland wurden vier Großraumzelte abgebaut. Der Innenminister hat Kritik für einen kürzlichen Besuch einer Delegation der Taliban geerntet. Das Ministerium rechtfertigte die Gespräche auf technischer Ebene, um die Abschiebung verurteilter afghanischer Straftäter in ihr Heimatland zu ermöglichen. Bundeskanzler Christian Stocker betonte, dass der Besuch nicht als Billigung des Regimes zu verstehen sei





Vorarlberg / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Asylanträge Österreich Abschiebungen Grundversorgung Taliban

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frauen-Rugby in Österreich: Viel Herzblut und die Strahlkraft von Ilona MaherWeltweit zählt Rugby zu den am schnellsten wachsenden Sportarten bei Frauen, wie die laufende WM in England mit neuen Rekordmarken belegt. Auch in Österreich rangeln Spielerinnen im Scrum und...

Weiterlesen »

Neonazi-Szene in Österreich: Expansion, Gewalt und die Rolle alter WeinkellerDie rechtsextreme Szene in Österreich wächst und verjüngt sich. Die Rolle von Gottfried Küssel, Gewaltbereitschaft und die Bedeutung von Immobilienkäufen in Niederösterreich werden beleuchtet. Wie gefährlich ist die Szene wirklich?

Weiterlesen »

Komplexe Gesetze belasten die Wirtschaft: Italien zahlt Milliarden, Österreich leidet mitUnklare und komplizierte Gesetze verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden. Studien zeigen, wie die Wirtschaft durch schwer verständliche Rechtsvorschriften beeinträchtigt wird. Italien verliert jährlich Milliarden, Österreich hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Experten fordern Vereinfachungen und klarere Regeln, um Unternehmen zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Weiterlesen »

Asylanträge in Österreich weiter rückläufig: 32-prozentiger Rückgang seit JahresbeginnDie Zahl der Asylanträge in Österreich sinkt weiter, während europaweit ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen ist. Das Innenministerium meldet einen deutlichen Rückgang der Anträge, während die Grundversorgung ebenfalls weniger Menschen umfasst. Kritik gab es für einen Besuch von Innenminister Karner bei den Taliban.

Weiterlesen »

'Hart und gerecht' – Asylanträge in Österreich sinken'Asylanträge in Österreich sinken 2025 deutlich, Abschiebungen und Einsparungen steigen. Aktuelle Zahlen und Entwicklungen im Überblick.'

Weiterlesen »

Asylanträge in Österreich weiter rückläufig: Rückgang setzt sich auch europaweit fortDie Zahl der Asylanträge in Österreich sinkt weiter. Im August wurden weniger Anträge gestellt, was den Trend eines europaweiten Rückgangs widerspiegelt. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der Menschen in Grundversorgung, während Abschiebungen und negative Bescheide weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Weiterlesen »