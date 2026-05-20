Aston Villa gewinnt das Finale der Europa League gegen Freiburg mit 3:0 und holt den Titel gegen Philipp Lienhart, den Starter für Österreich bei der WM. Freiburg verliert das Finale mit 0:3 und verpasst den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte.

Aston Villa gewinnt das Finale der Europa League gegen Freiburg mit 3:0 und holt den Titel gegen Philipp Lienhart , den Starter für Österreich bei der WM.

Freiburg verliert das Finale mit 0:3 und verpasst den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. Yori Tielemans und Emiliano Buendia erzielen zwei Tore für Aston Villa, Morgan Rogers erzielt das dritte. Trainer Unai Emery gewinnt seinen fünften Titel und steigt in die Riege der ganz Großen ein. Aston Villa feiert ihren ersten Europa-League-Sieg und den ersten Europacup-Sieg seit 1982.

Prinz William, Julian Nagelsmann, Bernd Neuendorf und die DFL-Spitze waren vor Ort. Auch Christian Streich und Joachim Löw waren anwesend





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