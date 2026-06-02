Assisi-Hof in Stockerau baut Wildtierstation aus: Hilfe für verwaiste und verletzte Tiere

Der Assisi-Hof in Stockerau rettet jährlich über 100 Wildtiere, darunter Feldhasen, Igel und Vögel. Wegen steigender Fallzahlen ist ein dringender Ausbau der Station nötig.

Der Assisi-Hof in Stockerau ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für sein Engagement in der Tierrettung . Jährlich werden hier über 100 Wildtiere aufgenommen, die verwaist, verletzt oder geschwächt aufgefunden werden.

Dazu zählen vor allem Feldhasen, Igel und verschiedene Vogelarten. Die Betreuung dieser Tiere erfordert nicht nur fachkundiges Wissen, sondern auch enormen zeitlichen Aufwand. Die Helfer arbeiten oft rund um die Uhr, um die Überlebenschancen der Tiere zu sichern. Doch der stetige Anstieg der Hilferufe stellt die Einrichtung vor große Herausforderungen: Immer mehr Flaschenkinder werden abgegeben, und die Kapazitäten der bestehenden Station sind erschöpft.

Die Wildtierstation des Assisi-Hofs benötigt dringend einen Ausbau, um den wachsenden Bedarf decken zu können. Geplant sind neue Quarantänestationen, die verhindern, dass sich gesunde Tiere bei infizierten Patienten anstecken.

Zudem sollen getrennte Pflegebereiche für Vögel und Säugetiere eingerichtet werden, um stressfördernden Feindkontakt zu vermeiden. Professionelle Inkubatoren sind ebenfalls notwendig, um Neugeborenen die lebensnotwendige Wärme des Muttertieres zu spenden. Ohne diese Investitionen riskiert der Hof, dass viele Tiere nicht mehr rechtzeitig versorgt werden können. Der Hofleiterin Stephanie Lang zufolge herrscht besonders im Frühjahr und Herbst Ausnahmezustand: Wenn die hilflosen Feldhasen-Babys eintreffen, beginnt ein wahrer Pflegemarathon.

Auch im Herbst werden vermehrt kranke oder von Parasiten befallene Igel abgegeben. Im Jahr 2025 brachte der enorme Andrang den Assisi-Hof an seine Kapazitätsgrenzen. Ohne ein starkes Netzwerk aus ausgewählten Pflegestellen wäre die Versorgung der Tiere nicht zu bewältigen. Nun appelliert der Hof an die Bevölkerung, mit Spenden den Ausbau der Wildtierstation zu finanzieren.

Ziel ist es, die dringend benötigten Geräte anzuschaffen und die Räumlichkeiten zu erweitern, damit aus einem geschwächten Igel oder einem verwaisten Hasen-Baby wieder ein gesundes Wildtier wird, das zurück in die Natur kann





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