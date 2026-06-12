Der 20-jährige Leipziger Assan Ouedraogo berichtet von dem unerwarteten Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann während seines Urlaubs in Marbella, der ihn über seine Nachnominierung für die WM informierte. Die humorvolle Frage des Trainers, ob er betrunken sei, sorgte für Heiterkeit. Ouedraogo war für den verletzten Lennart Karl nachgerückt.

Der junge offensive Spieler Assan Ouedraogo , der kürzlich für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, hat auf seiner ersten Pressekonferenz eine charmante und humorvolle Geschichte über den überraschenden Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann erzählt.

Der 20-jährige Leipzig-Profi befand sich gerade im Urlaub in Marbella, wo er mit Freunden entspannte, als das Telefon klingelte. In einem Interview beschrieb Ouedraogo, wie er zunächst auf der Liege lag und mit seinen Freunden abhing, als plötzlich der Anruf kam. Es sei ein vollkommen unerwarteter Moment gewesen, der seine Gefühlswelt von null auf hundert katapultierte. Seine erste Reaktion sei gewesen, schnell aufzustehen und sich von den anderen zurückzuziehen, um das Gespräch in Ruhe führen zu können.

Am anderen Ende der Leitung war Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihm die freudige Nachricht übermittelte, dass er für die Weltmeisterschaft nachnominiert worden sei. Ouedraogo berichtete, dass die Freude riesig gewesen sei und er sich sofort unfassbar gefreut habe. Der Trainer habe ihm zudem noch eine humorvolle Frage gestellt: ob er betrunken sei, was Ouedraogo mit einem breiten Grinsen verneinte, indem er sagte, er trinke sowieso nicht. Diese kleine Bemerkung sorgte für Gelächter unter den Anwesenden.

Die Nachnominierung erfolgte, nachdem das bayrische Talent Lennart Karl sich kurz vor Turnierbeginn verletzt hatte und schweren Herzens auf die WM-Teilnahme verzichten musste. Ouedraogo, der zuvor bei der U-20-Weltmeisterschaft im Sommer auf sich aufmerksam gemacht hatte, rückte für Karl nach. Damit steht er erstmals im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft bei einer großen Endrunde.

Seine lockere und bodenständige Art kam bei der Pressekonferenz sehr gut an und vermittelte den Eindruck eines jungen Spielers, der seinen Job ernst nimmt, aber den besonderen Moment der Nominierung trotzdem mit einer gewissen Gelassenheit und einer Prise Humor genießt. Die Geschichte vom überraschenden Anruf während des Urlaubs unterstreicht, wie unvorhersehbar und Emotional der Weg ins Nationalteam sein kann, besonders für einen Spieler, der noch am Anfang seiner Karriere steht.

Für Ouedraogo ist es eine große Chance, sich auf der weltweit größten Bühne zu präsentieren und sich für zukünftige Aufgaben zu empfehlen. Der 20-Jährige wird nun mit der Mannschaft in die Vorbereitung starten und hat die Möglichkeit, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Seine Vita kombiniertTalente aus der Bundesliga mit der Leidenschaft, die ein solches Turnier erfordert. Die Nachricht von seiner Nominierung erreichte ihn in einem Moment der Entspannung, doch die anschließende Aufregung war umso größer.

Sein Vortrag bei der Pressekonferenz zeigte, dass er nicht nur fußballerisch, sondern auch kommunikativ überzeugt. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt mit ihm einen jungen, hungrigen Spieler, der bereit ist, seine Chance zu ergreifen und sich mit einer guten Portion Selbstironie und echtem Enthusiasmus einzubringen. Diese Mischung aus Demut und Freude über die Nominierung macht ihn sympathisch und lässt auf eine positive Entwicklung im Team hoffen.

Die WM in Katar, die für viele Spieler eine besondere Herausforderung darstellt, könnte für Ouedraogo zum Sprungbrett werden. Der Leipzig-Profi wird versuchen, von der Erfahrung der erfahreneren Spieler zu profitieren und gleichzeitig seine eigenen Stärken einzubringen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie er zum Einsatz kommen wird, doch schon jetzt hat er durch seine offene Art und die Geschichte vom Anruf in Marbella für positive Schlagzeilen gesorgt.

Die Mannschaft reist in Kürze ins Trainingslager, wo die Vorbereitung auf das Turnier fortgesetzt wird. Ouedraogo wird dort zeigen müssen, dass er bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, die mit einer Nominierung für eine Weltmeisterschaft einhergeht. Sein Werdegang vom Jugendspieler zum Nationalspieler in so kurzer Zeit ist bemerkenswert und ein Zeugnis seiner hätten Arbeit und seines Talents. Der Deutsche Fußball-Bund hat mit ihm einen Spieler, der die Zukunft des deutschen Fußballs mitgestalten kann.

Die Pressekonferenz war ein erster Schritt, um ihn einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und seine Persönlichkeit zu zeigen. Ouedraogo kam sympathisch und authentisch rüber, was ihm viele Fans gewinnen dürfte. Die Geschichte vom überraschenden Anruf in Marbella wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben, genau wie seine lockere Art im Umgang mit den Medien. Dieser Bericht fasst die wesentlichen Punkte zusammen ohne wiederholte oder irrelevante Elemente





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