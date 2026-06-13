ASML: Der heimliche Herrscher der Chipwelt

ASML ist der unangefochtene Marktführer bei Lithographiemaschinen und damit Schlüsselakteur der globalen Chipindustrie. Der Journalist Marc Hijink erklärt, warum das Unternehmen zur geopolitischen Infrastruktur geworden ist und welche Risiken die Konzentration der Produktion birgt.

Der niederländische Konzern ASML ist ein Gigant der Halbleiter industrie. Mit einem Marktanteil von 90 Prozent bei Lithographiemaschinen und sogar 100 Prozent bei extremen Ultraviolettanlagen (EUV) ist das Unternehmen unverzichtbar für die Produktion modernster Chip s.

Ohne ASML würden die Lieferketten für Prozessoren, Speicher und KI-Bausteine zusammenbrechen. Der Journalist Marc Hijink hat sich intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt und zeigt in seinem Buch, wie ASML zu einem geopolitischen Machtfaktor wurde. Bis 2017 war ASML von politischen Spannungen weitgehend verschont. Doch dann begannen die USA, Exportkontrollen als Waffe gegen Chinas aufstrebende Halbleiterindustrie einzusetzen.

ASML darf seitdem bestimmte Maschinen nicht mehr nach China liefern. Für ein Unternehmen, das frei handeln möchte, ist das eine große Einschränkung. Das Potenzial in China ist enorm, aber die geopolitischen Zwänge sind stärker. Kann China eigene Lithographiemaschinen auf dem Niveau von ASML entwickeln?

Physikalisch ist das möglich, aber die vier Jahrzehnte Erfahrung und das komplexe Ökosystem aus rund 800 Zulieferern machen eine Nachahmung extrem schwierig. Das Wissen ist über die gesamte Lieferkette verteilt, es gibt keinen einzelnen Bauplan. Diese Struktur schützt das Know-how und verhindert, dass Konkurrenten die Technologie einfach kopieren können. Die Diskussion um Chip-Souveränität in Europa ist oft mehr politischer Slogan als Realität.

Die Industrie ist zu global vernetzt, um vollständig unabhängige Lieferketten zu schaffen. Japan dominiert bei Spezialchemikalien, Taiwan produziert 90 Prozent der fortschrittlichsten Chips. Diese Konzentration birgt Risiken: Ein Erdbeben oder Konflikt in Taiwan könnte die Weltwirtschaft härter treffen als die Covid-Pandemie oder die Ölkrise. Computerchips sind das neue Öl, sie stecken in fast jedem Gerät von Smartphones bis zu Autos.

Um die Abhängigkeit zu verringern, entstehen neue Fabriken in Dresden und Arizona, jedoch mit deutlich geringerer Kapazität als die taiwanischen Werke. Der European Chips Act, der den EU-Anteil an der globalen Produktion verdoppeln soll, ist bislang wenig erfolgreich. Die Ziele waren unrealistisch, denn das Volumen ist nicht der entscheidende Faktor - es geht um die Technologieführerschaft und die Fähigkeit, innovative Chips zu fertigen.

Letztlich zeigt ASML, wie ein Unternehmen zur kritischen Infrastruktur werden kann, dessen Produkte über Wohlstand und Sicherheit von Nationen entscheiden. Die Welt steht still, wenn die Maschinen von ASML nicht laufen





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