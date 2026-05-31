Askö Donau: Enttäuschung über die abgelaufene Saison

Die Enttäuschung über die abgelaufene Saison ist bei der Askö Donau spürbar. Die Linzer waren mit großen Ambitionen in die Landesliga Ost gegangen, aber der angepeilte Top-Zwei-Platz ist als aktueller Sechster völlig außer Reichweite.

Die Enttäuschung über die abgelaufene Saison ist bei der Askö Donau spürbar. Die Linzer waren mit großen Ambitionen in die Landesliga Ost gegangen, aber der angepeilte Top-Zwei-Platz ist als aktueller Sechster völlig außer Reichweite.

Sportchef Kurt Baumgartner sagt, dass die Titelambitionen bereits im Herbst begraben werden mussten. Unter Neo-Trainer Alex Steinkellner stabilisierte sich die Mannschaft im Frühjahr zwar, aber zu retten war die Saison nicht mehr. In der kommenden Saison will der Klub den nächsten Angriff Richtung OÖ-Liga unternehmen. Mit einem Budget von rund 200.000 Euro und Verstärkungen aus der OÖ-Liga und Regionalliga soll Kleinmünchen ein ernsthafter Titelkandidat sein.

Baumgartner sagt, dass alle Sponsoren dem Klub die Treue halten und ihm die Kraft geben, noch einmal voll anzugehen. Der Druck, endlich den Sprung zurück in die höchste Amateurliga des Bundeslandes zu schaffen, wird allerdings nicht kleiner. Durch die Eingliederung der Askö Oedt in die Landesliga erhält die kommende Saison eine zusätzliche Brisanz. Zwar dürfen die Trauner als künftiger Landesligist in ihrer ersten Saison nicht aufsteigen, gelten aber dennoch als potenzieller Topfavorit.

Umso wichtiger wäre es aus Donau-Sicht, schon in der kommenden Saison den Aufstieg zu schaffen. Entsprechend kritisch blickt Baumgartner auf die jüngsten Entwicklungen. Wie soll man da ordentlich planen? , fragt der Donau-Manager.

Planbarkeit ist im Fußballgeschäft selten gegeben, aber für die Donau steht fest: Die kommende Spielzeit wird wohl zur Saison der Wahrheit





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