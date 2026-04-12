ASK Ybbs dominiert Mostviertelderby gegen UFC St. Peter/Au

Der ASK Ybbs feiert einen klaren 5:1-Sieg gegen den UFC St. Peter/Au im Mostviertelderby. Manuel Leitgeb glänzt mit einem Dreierpack, während die Gäste ihre zweite 1:5-Niederlage in Folge hinnehmen müssen.

NÖN.at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das bestmögliche Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir Ihnen, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zuzulassen. Sollten Sie nicht wissen, wie das funktioniert, helfen Ihnen folgende Links weiter: Der ASK Ybbs triumphiert im Mostviertelderby gegen den UFC St. Peter/Au mit einem deutlichen 5:1-Erfolg. Manuel Leitgeb avancierte zum Matchwinner und schnürte für die Hausherren einen beeindruckenden Dreierpack.

Die Gäste, die bereits eine 5:0-Hypothek zu tragen hatten, gelang es lediglich, in der Schlussphase den Ehrentreffer zu erzielen. Für den UFC St. Peter/Au bedeutet diese Niederlage die zweite 1:5-Pleite in Folge, was die angespannte Situation im Abstiegskampf weiter verschärft.\Am Samstagnachmittag kam es zum mit Spannung erwarteten Mostviertel-Derby zwischen dem ASK Ybbs und dem UFC St. Peter/Au. Die Ausgangslage war für beide Teams brisant. Die Gäste aus St. Peter/Au mussten nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen dringend ein Erfolgserlebnis verbuchen, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Zuletzt verloren sie zuhause gegen Zwettl mit 1:5 und zeigten dabei eine ungewohnt schwache Leistung. Auch der ASK Ybbs stand nach der bitteren 0:1-Pleite im großen Derby gegen Wieselburg unter Zugzwang. Ein Sieg hätte für die Hausherren den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz bedeutet, während ein Erfolg für die Gäste die Chance auf einen Sprung im Klassement eröffnet hätte. Die Vorzeichen für ein packendes Spiel waren also gegeben und die zahlreichen Zuschauer in Ybbs wurden nicht enttäuscht.\Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und der ASK Ybbs zeigte von Beginn an, wer Herr im Haus ist. Manuel Leitgeb, der an diesem Tag in Topform war, brachte die Heimmannschaft mit drei Toren in die komfortable Führung. Die Abwehr des UFC St. Peter/Au hatte große Probleme mit dem druckvollen Spiel der Ybbser und konnte die Angriffe kaum stoppen. Trotz einiger guter Ansätze in der Offensive gelang es den Gästen nicht, entscheidende Akzente zu setzen und die Defensive des ASK in Verlegenheit zu bringen. Erst in der Schlussphase, als die Partie bereits entschieden war und der ASK Ybbs bereits mit 5:0 führte, gelang dem UFC St. Peter/Au der Ehrentreffer zum 5:1. Die Leistung des ASK Ybbs war an diesem Tag beeindruckend und sie bestätigten ihre Ambitionen, in der Liga weiter vorne mitzuspielen. Für den UFC St. Peter/Au gilt es, die Fehler zu analysieren und sich auf die kommenden Spiele zu konzentrieren, um den Klassenerhalt zu sichern und die Negativspirale zu durchbrechen





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