Asfinag warnt vor Phishing: Zahlreiche Fake-Nachrichten im Umlauf

Die Asfinag warnt vor Phishing: Zahlreiche Fake-Nachrichten sind derzeit im Umlauf, die Kunden der Autobahn-Gesellschaft täuschen, um an Geld zu kommen. Die Betrüger versuchen, WhatsApp-Nutzer in die Falle zu locken, indem sie angebliche Gewinnspiele anbieten. Die Asfinag empfiehlt, auf keine Links in solchen Nachrichten zu klicken und stattdessen die Baustellen-Beschilderung zu beachten.

Die Masche ist äußerst fies: Zahlreiche Fake-Nachrichten sind derzeit im Umlauf. Im Namen der Asfinag werden Kunden getäuscht, um an Geld zu kommen. Schon wieder eine neue Betrügerei: Kostenloses Bier, attraktive Geschenkpakete oder Einkaufsgutscheine versprechen Gauner aktuell.

Sie versuchen, WhatsApp-Nutzer in die Falle zu locken. Besonders dreist: Wer am vermeintlichen Gewinnspiel teilnehmen möchte, soll zunächst einen Einladungslink an Freunde und Bekannte weiterleiten. Dadurch verbreitet sich die Aktion innerhalb kürzester Zeit. Unterdessen warnt die Asfinag mit Nachdruck: Vorsicht vor Phishing!

Die Nachricht ist nicht zu übersehen - sie prangt orange hinterlegt auf der Homepage der Autobahn-Gesellschaft. Hintergrund: Kriminelle verschicken dieser Tage zuhauf gefälschte SMS und Mails und arbeiten obendrein mit unseriösen Shops. Das Ziel: mit angeblichen Strafen und Gewinnspielen versuchen sie, an Kundendaten zu gelangen. In den Mitteilungen heißt es u.a., dass es eine offene Forderung der Asfinag gebe, weil der Adressat keine gültige Vignette verwendet habe.

Um einer vermeintlichen Geldstrafen von bis zu 3.000 Euro zu entgehen, könne man rückwirkend ein Zehn-Tages-Pickerl um 12,36 Euro erwerben. Dafür müsse man nur auf den Button Ersatzmaut jetzt bezahlen klicken. Was sich dahinter verbirgt: ein Phishing-Link, der versucht, persönliche Daten wie beispielsweise jene der Kreditkarte abzugreifen. Dann können die Ganoven noch deutlich höhere Beträge abbuchen.

Auf keinen Fall auf Links in derartigen Nachrichten klicken. Hoffentlich gibt es auf der Mühlkreisautobahn in Linz kein Verkehrschaos: Für die Generalsanierung der A7 wurde zwischen der Einhausung Niedernhart und der Anschlussstelle Voest die nächste Verkehrsführung eingerichtet. Mit dieser sind Lenker seit dieser Woche konfrontiert. Die Asfinag empfiehlt, die Baustellen-Beschilderung zu beachten.

Außerdem wichtig: die orange Markierung berücksichtigen, genug Sicherheitsabstand halten und das Reißverschlusssystem umsetzen. Das verbessere Verkehrsfluss und Sicherheit





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ASFINAG warnt vor Phishing-Betrug mit gefälschten Maut-E-MailsDie ASFINAG warnt vor betrügerischen E-Mails, die im Namen des Unternehmens versendet werden. Die Nachrichten Daily tasks:Empfänger werden aufgefordert, eine Ersatzmaut in Höhe von 12,36 Euro für eine rückwirkende 10-Tages-Vignette zu zahlen, um angebliche Geldstrafen bis zu 3.000 Euro zu vermeiden. Hinter dem Button "Ersatzmaut jetzt bezahlen" verbergen sich Phishing-Seiten, auf denen persönliche Daten und Kreditkarteninformationen abgegriffen werden sollen. Die ASFINAG betont, dass diese E-Mails gefälscht sind und nicht vom Unternehmen stammen. Oft lassen sich die Fälschungen an der Absenderadresse erkennen. Das Unternehmen informiert aktiv über verschiedene Kanäle und unternimmt technische Maßnahmen gegen die Phishing-Links.

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