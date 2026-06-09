Asfinag startet Stau-Wochenende mit Markierungen auf der Tauernautobahn in Salzburg

Die Asfinag hat am Ende des verlängerten Wochenendes nach Fronleichnam die Tauernautobahn (A10) in Salzburg mit Markierungen auf der Fahrbahn begonnen. Dies hat zu einem Megastau und einer langen Fahrt zur Tortur vieler Autofahrer geführt.

Ausgerechnet am Ende des verlängerten Wochenendes nach Fronleichnam startete die Asfinag mit Markierungen auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg. Rasch bildete sich ein Megastau und die Rückreise wurde für viele zur Tortur – so auch für "Krone"-Leserin Barbara F: "Arg, dass wir im Tunnel stehen mussten.

". Video im Beitrag.

"Wer verantwortet so etwas? ", kann es Barbara F. auch am Tag nach dem Stau-Wochenende kaum glauben. Ausgerechnet die Autobahngesellschaft Asfinag hat am Sonntagabend um 20.30 Uhr mitten im starken Rückreiseverkehr auf der Tauernautobahn mit Markierungen auf der Fahrbahn begonnen. Kurz darauf ging nichts mehr – auf mehr als zehn Kilometern Strecke





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