Asfinag plant zusätzliche Fahrspur auf A7 bei Linz

Die Asfinag prüft die Freigabe des Pannenstreifens auf der A7 bei Linz zur Entlastung des Verkehrs. Erste Untersuchungen deuten auf signifikante Verbesserungen hin.

Die Asfinag arbeitet intensiv an einem Konzept, um den alltäglichen Staufrust auf der A7 bei Linz zu reduzieren. Geplant ist die Umnutzung des Pannenstreifens zwischen dem Knoten Linz und dem Tunnel Bindermichl zu einer zusätzlichen Fahrspur für den regulären Verkehr.

Verkehrsqualität durch neue Fahrspur heben

Die Asfinag-Sprecherin bestätigt gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten, dass erste Untersuchungen vielversprechende Ergebnisse lieferten. Demnach könnte die Verkehrsqualität auf diesem Abschnitt des Autobahnnetzes deutlich verbessert werden, indem Autos schneller vorankommen.

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Zusätzlich wird erwartet, dass sich weniger Fahrzeuge bis auf die A1 zurückstauen. Ziel der Maßnahme ist es, den Rückstau effektiv zu verkürzen und den Verkehrsfluss während der Stoßzeiten zu stabilisieren.

Sanierung vor Projektstart notwendig

Bevor der Pannenstreifen tatsächlich als Fahrfläche dienen kann, sind bauliche Anpassungen erforderlich. Seit April wird die A7 zwischen dem Knoten Linz und der Anschlussstelle Franzosenhausweg umfassend saniert. Dieser Umbau ist eine zwingende Voraussetzung für die spätere Freigabe.

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Wichtig ist dabei die zeitliche Abfolge: Durch die laufende Sanierung entsteht noch keine zusätzliche Fahrspur. Die eigentliche Freigabe des Pannenstreifens bis zum Tunnel Bindermichl ist als separates, nachgelagertes Projekt vorgesehen.

Strafandrohung bei Missachtung der Regel

Bis das Projekt realisiert ist, bleibt der Pannenstreifen für den normalen Verkehr strikt tabu. Wer ihn ohne spezielle Erlaubnis als zusätzliche Fahrspur nutzt, handelt widerrechtlich und riskiert hohe Sanktionen.

Die zuständigen Behörden drohen mit einer Strafe von bis zu 726 Euro. Fahrer sollten sich daher nicht von vermeintlichen Entlastungen blenden lassen, solange die notwendigen Umbaumaßnahmen nicht abgeschlossen und das neue System nicht offiziell freigegeben ist.

Weitreichende Folgen für das Verkehrssystem

Ob die geplante Maßnahme den Verkehr tatsächlich spürbar entlastet, hängt auch von den anschließenden Straßenabschnitten ab. Wenn diese die zusätzlichen Fahrzeuge nicht aufnehmen können, könnte sich der Stau lediglich an eine andere Stelle verlagern, anstatt zu verschwinden.

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Die Asfinag beobachtet die Entwicklung daher sorgfältig. Die Experten gehen zwar von einer positiven Bilanz aus, warnen aber vor einer rein lokalen Lösung, die das übergeordnete Verkehrsproblem nur verschiebt.